Arriva Generali Next per pagare i pedaggi Telepass: oltre 30 servizi in un dispositivo

Dallo scorso mese di aprile Telepass ha perso il suo tradizionale monopolio, anche altre aziende sono state autorizzate a rilasciare dispositivi per il pagamento digitale del pedaggio e non solo. Dopo UnipolMove (UnipolMove dice addio a Telepass), che ha aperto le danze, ora arriva anche Next di Generali.

A differenza del progetto di Unipol, totalmente a sé stante, Next di Generali nasce in collaborazione proprio con Telepass. Questa nuova partnership guarda al futuro della mobilità connessa e sostenibile, con il dispositivo Next sarà infatti possibile pagare dal telepedaggio al carburante, passando per il parcheggio "con vocale". Si potrà contare anche sul Real Time Coaching e sull'assistenza automatica in caso di emergenza. Con un unico dispositivo saremo in grado di accedere a oltre 30 servizi digitali differenti per un'esperienza cliente che Generali ha definito "semplice e sicura" attraverso l'IoT, l'intelligenza artificiale, i big data e le tecnologie robotiche.

È la prima soluzione al mondo che unisce assicurazione, telematica e telepedaggio - e proprio grazie alla telematica Next vuole generare un impatto sociale e ambientale positivo. Impatto sociale perché 1 cliente su 3 guida in maniera più sicura con il real time coaching; la copertura auto è social ed estendibile fino a 5 parenti; vengono dimezzati i tempi di attivazione emergenza con sistema “e-call” e in Europa si stima che potrebbero essere salvate 2.500 persone all’anno.

Impatto ambientale poiché abbiamo fino al 50% di risparmio del carburante con stile di guida virtuoso; coperture 100% elettriche per riduzione emissioni; oltre 48 tonnellate di carta stampata risparmiata grazie al 70% di polizze digitali; oltre 3.350 tonnellate di CO2, pari a 35.000 viaggi da Roma a Milano5 risparmiate grazie al telepedaggio.

Presentato il 16 giugno 2022, Generali Next è appena arrivato sul mercato, aspettiamo nuove info commerciali per capire quanto possa costare il servizio.