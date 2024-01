Arriva la gamma Volkswagen Edition Plus 2024: fino a 5.800 di risparmio

Il 2023 di Volkswagen si è chiuso con 4,87 milioni di automobili vendute; il marchio tedesco vuole ora consolidare i suoi numeri iniziando il 2024 con una importante novità. Debutta infatti la gamma Edition Plus.

La nuova gamma Edition Plus è disponibile sui modelli a combustione di Polo, Taigo, nuova T-Cross, T-Roc, nuova Tiguan e Touran, ma cosa ci dà in più questo nuovo pacchetto Volkswagen? Parliamo di versioni speciali che permettono di avere contenuti di alto valore a un prezzo extra di appena 200 euro rispetto all’allestimento Life (Business nel caso di Touran). I clienti potrebbero così ottenere un risparmio fino a 4.800 euro su nuova Tiguan, su Polo invece i vantaggi arrivano a 850 euro, mentre su Touran il risparmio arriva addirittura a 5.800 euro.

Su Polo Edition Plus abbiamo, in aggiunta all’equipaggiamento Life, anche la telecamera di retromarcia Rear View, i finestrini posteriori oscurati e il climatizzatore automatico Climatronic a due zone con comandi touch. Con Progetto Valore Volkswagen questa Polo si può avere a circa 30 euro in meno rispetto a Polo Life.

A febbraio 2024 arriverà nei concessionari la nuova T-Cross Edition Plus (è arrivata la nuova Volkswagen T-Cross 2024: le novità) con cerchi in lega da 17 pollici, vernice metallizzata, finestrini posteriori oscurati, apertura/chiusura porte e avviamento senza chiave Keyless, telecamera di retromarcia Rear View e Light & Vision Pack Plus. Il risparmio è di 2.100 euro sul listino, circa 80 euro sulla rata mensile Progetto Valore Volkswagen (PVV).

Taigo Edition Plus offre le medesime aggiunte di nuova T-Cross Edition Plus con un vantaggio cliente di 2.200 euro sul prezzo di listino; scegliendo PVV si ottengono circa 80 euro in meno sulla rata rispetto a una Taigo Life con pari dotazione.

Arriviamo così alla T-Roc Edition Plus, forte di cerchi in lega da 17 pollici, vernice metallizzata, finestrini posteriori oscurati, apertura/chiusura porte e avviamento senza chiave Keyless, telecamera di retromarcia Rear View, per un risparmio cliente di 2.600 euro e circa 100 euro sulla rata PVV.

Su nuova Tiguan Edition Plus abbiamo cerchi in lega da 17 pollici, vernice metallizzata, fari anteriori IQ.Light LED Performance, Comfort Pack e Style Pack, per un vantaggio di 4.800 euro sul listino e circa 200 euro sulla rata PVV.

Chiudiamo così con la Touran Edition Plus che integra cerchi in lega da 17 pollici, vernice metallizzata, Easy Open & Close Pack, telecamera di retromarcia Rear View, fari anteriori a LED con regolazione dinamica della profondità e luce in curva dinamica, sedili anteriori riscaldabili, antifurto volumetrico con chiusura centralizzata Safe. Il risparmio arriva in questo caso a 5.800 euro rispetto alla versione Business oppure circa 200 euro al mese con PVV 36 mesi.