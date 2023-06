Arriva la Formula Sun: una gara con vetture alimentate a energia solare

Chi bazzica il mondo del motorsport lo sa bene: al di fuori delle serie principali, pensiamo soprattutto a Formula 1 e MotoGP, esistono tante di quelle categorie, campionati (anche monomarca) e gare speciali che si fa fatica a contare tutto. Ora si aggiunge anche la Formula Sun, un Gran Premio con vetture alimentate a energia solare.

Da oggi 29 giugno 2023, presso l’Heartland Motorsports Park negli Stati Uniti, ha inizio un intenso weekend interamente dedicato alle vetture solari, che nel Giorno 0 dell’evento sono occupate a correre gare Drag Strip sul quarto di miglio. Il 30 giugno invece le vetture scendono in pista, alternando l’adrenalina a momenti di recupero energia sotto al sole. Si andrà avanti fino al 2 luglio e gli sponsor che hanno creduto nella manifestazione non sono certo casuali: innanzitutto i nostri colleghi di Electrek hanno associato il loro nome all’evento, che infatti si chiama per intero Electrek Formula Sun Grand Prix, fra gli sponsor veri e propri invece troviamo Tesla, Blue Origin, Heartland Motorsports Park, MathWorks e Altair.

Al di là delle gare, infatti, l’occasione è assolutamente ghiotta per parlare di energia solare, batterie (ricordiamo che Tesla progetta e vende pannelli solari e batterie, non solo automobili) e propulsione elettrica, con i vari sponsor che terranno panel nel corso dell’intero weekend. Si cercherà insomma di fondere il divertimento all’insegnamento, e in merito al primo siamo certi che non mancherà - basta vedere il design delle auto che scenderanno in pista.



Se con la Formula Sun scenderanno in pista prototipi di ogni tipo, nel mondo reale il sogno dell'auto a energia solare sta tramontando, che sia ancora presto perché queste vetture abbiano un futuro?