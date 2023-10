Arriva la nuova Fiat Multipla 6x6: la one-off che celebra i 25 anni

Come vi abbiamo ricordato lo scorso mese, la Fiat Multipla ha compiuto 25 anni dal suo folgorante debutto. Per l’occasione l’Ente Heritage di Stellantis sta realizzando una speciale one-off chiamata Fiat Multipla 6x6.

In 25 anni la povera Fiat Multipla ha dovuto sopportare aggettivi e appellativi di ogni tipo, talvolta è stata anche bollata come l’auto più brutta mai disegnata (sicuramente la Multipla è stata una delle più strane), bisogna però ammettere che si è trattato di un modello assolutamente iconico di Fiat, firmato all’epoca Roberto Giolito. Il papà della Multipla, che nel 2007 ha anche disegnato la nuova Fiat 500, si sta ora occupando della nuova Multipla 6x6, un pezzo unico ispirato da sei curiosi personaggi nati dalla matita di Giolito nel 1998.

“Queste sei personalità, questi sei modi di vedere l’auto, torneranno a vivere dentro e fuori della prima Multipla da collezione creando un tributo gioioso, in pieno stile Fiat, a un modello che, dopo 25 anni, continua ancora ad interessare il mondo e a suggerire modi nuovi di trasportare e di ospitare le persone. Ecco perché sei personaggi curiosi per sei approcci diversi di viverla danno vita alla Multipla 6x6” ha detto il designer. La vettura è attualmente in lavorazione e sarà esposta dal 17 al 19 novembre alla fiera Milano Auto Classica; successivamente sarà venduta a un collezionista appassionato di design.

Mentre aspettiamo una nuova edizione di Milano Auto Classica ricordiamo cosa offriva la prima Fiat Multipla del 1998: vantava ben quattro propulsori, dai classici 1.6 Torque 16v da 76 kW (103 CV) e 1.9 JTD da 85 kW (115 CV) si arrivava a due versioni “green” con motore 1.6 Natural Power da 68 kW (92 CV). La Blupower funzionava soltanto a metano, la Bipower invece aveva la doppia alimentazione, a metano e a benzina. Nel 2000 invece è arrivata la Multipla Fiat Hybrid Power, benzina ed elettrica, prodotta in pochissimi esemplari per il Progetto Atena. Per alcuni versi è stato un modello anche in grado di anticipare alcune visioni e tecnologie che oggi sono standard...