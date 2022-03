Arriva il nuovo Fiat E-Ulysse: 100% elettrico e fino a 8 posti

L'industria sta accelerando in modo sensibile verso la mobilità elettrica, non solo però in ambito privato, anche commerciale. Sappiamo che Stellantis vuole veicoli commerciali solo elettrici da questo 2022 e non è un caso che ora sia arrivato il nuovo Fiat E-Ulysse.

Si tratta di un modello estremamente versatile che dovrà vedersela con l'ottimo Ford e-Transit, altro veicolo commerciale dalle mille possibilità (primo contatto con il nuovo Ford e-Transit). Anche detto Multi Purpose Vehicle, l'Ulysse viene prodotto da Fiat dal 2010 e ora, grazie alla tecnologia elettrica, guadagna il potere di entrare in tutte le ZTL dei centri urbani italiani e nel massimo silenzio.

Il van può ospitare fino a 8 persone, inoltre la sua altezza inferiore a 1,90 metri lo rende perfetto per i parcheggi sotterranei, potrebbe dunque essere il migliore amico di hotel, taxi e VIP transfer. La sua batteria è da 75 kWh ed è sufficiente a percorrere fino a 330 km con una carica secondo il ciclo WLTP. La sua velocità massima è di 130 km/h, mentre la potenza erogata arriva a 100 kW/136 CV con 260 Nm di coppia.

Per la ricarica domestica e pubblica ci si può affidare a un cavo trifase MODE 3 da 11 kW oppure alle Wallbox by Mopar promosse da Stellantis. Nell'allestimento Lounge il nuovo E-Ulysse offre un vero e proprio salotto su quattro ruote con cinque comode sedute nella parte posteriore. Nelle varianti invece da 7 e 8 posti i sedili sono comunque montati su binari e possono essere spostati con estrema facilità. Il bagagliaio offre 1.500 litri di spazio con tutti i posti occupati, che possono diventare 4.900 con i sedili abbattuti, con la possibilità di caricare oggetti lunghi fino a 3,5 metri.

La lunghezza complessiva del mezzo invece è di 5,3 metri. Fiat ha imbottito il suo nuovo van elettrico di diversi ADAS di ultima generazione, cerchi da 17", area condizionata a tre zone, ripiani di lavoro estraibili e tende antisole per i sedili posteriori. E-Ulysse verrà prodotto nello stabilimento Stellantis di Hordain, in Francia, e sarà ordinabile nel mese di marzo 2022 in Italia, Germania, Francia e Austria. Sarà nelle concessionarie a partire da maggio.