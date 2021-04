Arriva la Ferrari 812 Versione Speciale! 830 CV a 9.500 giri al minuto

Dopo innumerevoli voci di corridoio, una miriade di avvistamenti e le speculazioni più ardite, il Cavallino Rampante ha finalmente messo la parola fine al chiacchiericcio rivelando ufficialmente la Ferrari 812 Versione Speciale.

Purtroppo non si tratta di una vera e propria presentazione estesa, per cui al momento abbiamo tra le mani soltanto parte delle specifiche tecniche complete e una manciata di immagini visibili nella galleria in fondo alla pagina. A quanto pare dei report rimandano l'evento vero e proprio al prossimo 5 maggio, ma in tal senso attendiamo ancora conferme.

A ogni modo il brand di Maranello si riferisce alla vettura come 812 "Versione Speciale", e per essa ha realizzato un design estremamente più aggressivo rispetto a quello proposto con la 812 Superfast, senza però allontanarsi dalle linee che rendono riconoscibili i modelli del marchio.

All'anteriore notiamo due prese d'aria laterali gigantesche e uno spoiler inferiore piuttosto accentuato, mentre sulla fiancata si mettono subito in mostra gli ampi sbocchi dietro i passaruota anteriori e quelli posteriori. La coda è invece caratterizzata da un diffusore molto importante e da un sistema di scarico che va a porsi alle estremità inferiori del retrotreno. Anche l'immagine aerea risulta essere molto interessante, in quanto evidenzia la lunga linea gialla che, dopo due interruzioni, attraversa tutta la macchina per andare a terminare sulla punta della coda.

Sotto al cofano è stato inserito un poderoso V12 aspirato in grado di scaricare sull'asfalto ben 830 cavalli di potenza: l'unità è la più potente mai introdotta in una vettura stradale, e in effetti la LaFerrari riesce a superare questa 812 Versione Speciale soltanto grazie alla collaborazione del propulsore elettrico.

Molto interessante il fatto che si tratti anche del motore stradale più estroso in termini di giri, anche perché riesce ad ottenere l'output massimo soltanto a 9.500 rpm. Giusto per comparativa, la Superfast produce 800 cavalli a 8.500 rpm, pertanto l'incremento consiste in 30 cavalli e 1.000 rpm.

In attesa di maggiori informazioni provenienti da Maranello vogliamo mostrarvi anche la Ferrari F8 Tributo modificata da una nota casa di tuning: ecco l'assurda Mansory F8XX. In chiusura ci teniamo a riportare un importante aggiornamento sul futuro del Cavallino Rampante: John Elkann ha affermato che la superar completamente elettrica si farà, e adesso c'è anche una data.