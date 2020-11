Arriva la Ferrari 488 GTE LEGO Technic: 1.677 pezzi di felicità

Per quanto concerne i modelli in scala dei bolidi reali, LEGO è sempre sul pezzo. La casa danese dei mattoncini componibili più famosa al mondo propone sempre dei kit fenomenali, sia per qualità per complessità, e finalmente ha accontentato i fan del Cavallino Rampante rendendo disponibile una Ferrari 488 GTE in scala.

E' chiaro che supercar esotiche del genere non possono essere acquistate da tutti (specialmente se tiriamo in ballo la nuovissima 488 GT Modificata), ma LEGO tiene ben in serbo un ottimo ripiego di consolazione. Il kit LEGO Technic della 488 GTE Evo con numero 51 celebra la fenomenale vettura che si portò a casa numerose vittorie, come quella alla 24 Ore di Le Mans del 2019, dove superò la Porsche 911 RSR, la Ford GT e la Chevrolet Corvette C7.R.

Il "modellino" si distingue per delle dimensioni notevoli, essendo costituito da ben 1.677 parti individuali e misurando circa 48 centimetri di lunghezza. Sia la carrozzeria che la livrea sono estremamente accurate, con tanto di fascia gialla che attraversa la parte superiore del parabrezza, coi loghi e gli stickers dei noti sponsor e quant'altro. Non manca inoltre l'enorme alettone posteriore, anche se sulla scrivania della propria stanza non garantirà un carico aerodinamico eccezionale.

Il badge del Cavallino Rampante appare poi sia sul muso che sulla coda, così come sul piccolo volante. Notevole il fatto che le sospensioni anteriori e posteriori sono tutte funzionante, mentre il propulsore V8 figura persino dei pistoni mobili. E' risaputo che in genere i kit LEGO Technic siano più elaborati di quelli standard, e quello inerente la Ferrari 488 GTE non fa eccezione.

Per chi fosse interessato all'acquisto, gli ordini verranno aperti l'1 gennaio 2021 ad un prezzo unitario di 179,99 euro, ma non pensiate di portarvi a casa un semplice giocattolino, poiché la costruzione potrebbe risultare una sfida non soltanto per i più piccoli.

Restando in tema vi consigliamo di dare un'occhiata ad altri due kit motoristici LEGO degni di nota. Il primo riguarda la McLaren Senna GTR LEGO Technic: si tratta di un pacchetto leggermente più accessibile sia per costi che per complessità, ma può assolutamente valerne la pena. Salendo di livello e arrivando al top dell'offerta in termini di costi e dimensioni del prodotto troviamo invece l'incredibile Lamborghini Siàn FKP 37 LEGO Techinc: il piccolo bolide è goduria pura per ogni appassionato di auto e non solo.