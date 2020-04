Arriva in Italia la Toyota GR Supra SZ-E 4 cilindri: versioni e prezzi di listino

Lo scorso anno è stato molto importante per Toyota e per gli appassionati delle grandi prestazioni, è stata infatti lanciata la Toyota GR Supra 2019, spinta da un potente motore V6 3.0. Il 2020 invece ci ha appena regalato la GR Supra SZ-E, versione più leggera ed efficiente.

Parliamo infatti di una sorella minore che conserva però tutto il carattere della nuova Supra, nonostante il suo motore "solo" quattro cilindri e da 2.0 litri. Un propulsore che può comunque contare su un turbo di razza, che fa arrivare la potenza complessiva a 258 CV e con 400 Nm di coppia. Automatico però il cambio, uno ZF a 8 rapporti, dunque niente divertimento manuale questa volta.

Uscita in Giappone già qualche mese fa, la GR Supra è la prima sviluppata da Toyota Gazoo Racing per il mercato globale, questa SZ-R è infatti possibile ordinarla anche in Italia, ma a che prezzo? Il listino parla di 55.900 euro con allestimento SZ-R, sistema di infotainment con schermo da 8,8 pollici e navigatore incluso, climatizzatore bizona (anche se i posti a disposizione sono due), differenziale attivo, sedili sportivi in Alcantara, sospensioni adattive e pinze freno di colore rosso.

Non mancano poi i cerchi in lega da 18 pollici e il Toyota Supra Safety di serie. Per chi non ama accontentarsi c'è anche l'edizione limitata Fuji Speedway, che costa 57.900 euro ed è disponibile in soli 20 esemplari. In questo caso otteniamo una speciale carrozzeria bianca metallizzata, cerchi in lega neri da 19 pollici, calotte rosse per gli specchietti retrovisori.