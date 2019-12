Arriva in Europa il primo Tesla Supercharger V3, chi sono i fortunati?

Tesla sta riempendo gli Stati Uniti di Supercharger V3 a ritmi sostenuti, ma finalmente la tecnologia fa il suo debutto anche in Europa, dove ne sono previste numerose installazioni.

Londra è stata la prima città ad esser presa di mira da Tesla, infatti al London Park Royal, ove erano già presenti otto colonnine V2 da 150 kW, ne sono state attivate altre otto in versione V3 da 250 kW. Queste ultime però vengono sfruttate appieno soltanto dalla Tesla Model 3 Long Range. Ecco a voi i limiti per ogni veicolo Tesla (precisiamo che i dati sono quelli attuali, e cioè seguenti gli ultimi update):

Tesla Model 3 Standard Range Plus: 170 kW

Tesla Model 3 Mid Range: 200 kW

Tesla Model 3 Long Range: 250 kW

Tesla Model S Long Range "Raven": 200 kW

Tesla Model X Long Range "Raven": 200 kW

"Otto esemplari di Superchargers aggiornati sono stati aggiunti alla stazione di Park Royal, per un totale di 500 stazioni Supercharger della compagnia presenti in Europa. La nuova stazione include anche otto Supercharger V2, che sono stati recentemente potenziati di 30 kW, per un totale di 150 kW."

Con una tale velocità una Tesla Model 3 Long Range, equipaggiata con una ipotetica batteria infinita, potrebbe ottenere circa 1.600 km di autonomia all'ora, mentre tutti gli altri modelli devono "accontentarsi" di una potenza un po' più modesta.

Stando a quanto trapelato di recente, Tesla starebbe attualmente installando altri Supercharger V3 in Europa, così come accadrà a breve anche in Asia. Per concludere vi rimandiamo all'aggiornamento "Raven" per la Model S, il quale inserirebbe la berlina californiana tra le auto più veloci di sempre nello scatto da 0 a 100 km/h. A pagamento invece l'update prestazionale per la Model 3, e acquistabile tramite la nuova app.