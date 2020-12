Arriva in Europa il SUV MG EHS Plug-in Hybrid: caratteristiche e prezzo

MG è pronta a lanciare in Europa il suo secondo modello green. Dopo la MG ZS EV, 100% elettrica, arriva nel vecchio continente la MG EHS Plug-in Hybrid, che promette di “prendere il meglio dai due mondi”, quello termico e quello elettrico chiaramente.

Parliamo di un SUV Full Size che eroga 190 kW di potenza (circa 258 CV) grazie a un motore turbo da 1.5 litri e a un propulsore elettrico (la componente termica fornisce 119 kW/162 CV con 250 Nm, quella elettrica 90 kW/122 CV e 230 Nm). In combo la coppia massima disponibile è di ben 370 Nm.

La trasmissione è automatica a 10 rapporti (6 per il motore termico, 4 per l’elettrico) e la batteria agli ioni di litio installata nel pianale è da 16,6 kWh, sufficiente a percorrere fino a 52 km di strada in modalità 100% elettrica - secondo il nuovo standard WLTP. Grazie al charger di bordo da 3,7 kW è possibile ricaricare la batteria in circa 4 ore e mezzo presso una colonnina pubblica AC.

MG ha così creato un SUV in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi, tenendo allo stesso tempo a bada le emissioni: appena 43 g/km WLTP. Lunga 4.574 mm, con un passo di 2.720 mm, la nuova MG EHS Plug-in Hybrid offre un bagagliaio da 448 litri, che con i sedili abbattuti diventa da 1.374 litri. Si può ordinare in Europa dal 7 dicembre 2020 e un prezzo di partenza di 34.000 euro, due gli allestimenti disponibili (Luxury e Comfort) in quattro colorazioni esterne (Nero, Bianco, Rosso e Argento) e due interne (Nero e Rosso).