Arriva in Europa lo scooter NIU più potente: le novità del MQi GT EVO

Allo scorso EICMA 2021 eravamo in primissima fila quando NIU ha presentato ben 7 nuovi prodotti destinati anche all'Europa. Fra questi c'era lo sgargiante MQi GT EVO, ora pronto per arrivare nel vecchio continente.

Anche se all'esterno può sembrare identico ad altri modelli NIU, nasconde non poche novità sul fronte della scheda tecnica. Può infatti raggiungere i 100 km/h, diventando di fatto lo scooter elettrico più veloce della gamma NIU, grazie al suo motore da 5 kW che eroga fino a 6,5 kW di potenza di picco. Secondo la società cinese può competere con qualsiasi scooter tradizionale 125 cc disponibile sul mercato, sia a benzina che elettrico.

Le novità non si fermano qui, visto che a bordo abbiamo le batterie NIU di quarta generazione portate a 72 V e 26 Ah; parliamo al plurale perché ne possiamo installare due, per un'energia totale di 3,7 kWh. Grazie a questo battery pack combo possiamo avere fino a 75 km di autonomia, a fronte di 5 ore di ricarica.

Guardando al peso abbiamo 128 kg, con il nuovo MQi GT EVO che può trasportare fino a 275 kg - dunque si può andare tranquillamente in due oppure utilizzare lo scooter come cargo. Fra le novità troviamo anche un nuovo schermo LCD del tutto rinnovato rispetto al passato. In Europa lo scooter dovrebbe costare 4.999 euro.

Aspettando i prezzi italiani ricordiamo che NIU ha fatto registrare nel 2021 un sonoro +75%.