Arriva in Europa la Mullen I-Go, citycar elettrica da 12.000 euro

Le auto elettriche costano ancora molto, nonostante questo però in città c'è voglia di mezzi compatti e poco dispendiosi, motivo per cui ci sarà sempre più spazio per microcar e citycar a zero emissioni. Ebbene in Europa arriverà anche la Mullen I-Go.

Di micro veicoli per la città ne esistono già diversi sul mercato, pensiamo alla piccola Citroën Ami o alla Microlino della svizzera Micro (siamo saliti a bordo della Microlino), vettura che fra l'altro viene assemblata a Torino. Fra le elettriche standard la più economica che ci viene in mente è la Dacia Spring (pregi e difetti della nuova Dacia Spring), che presto avrà nella Mullen I-Go una nuova rivale. La Mullen I-Go ha tutto l'aspetto di una normale citycar e la sua commercializzazione è attualmente prevista in Germania, Regno Unito, Spagna, Francia e Irlanda, come sempre noi italiani arriviamo sempre all'ultimo (se arriviamo), con le prime consegne tedesche che avverranno già a dicembre 2022. Ma di che veicolo si tratta?

Pur sfoggiando il marchio Mullen Automotive, la vettura è di fabbricazione cinese, prodotta dalla Henan Henrey Shiying Vehicle, possiamo dunque pensare che il marchio statunitense abbia acquistato una licenza. In Cina la vettura viene venduta a 9.385 dollari per veicolo oppure a 9.080 dollari per ordini superiori alle 50 unità, in Europa invece Mullen conta di vendere la I-Go a un prezzo base di circa 12.000 euro (11.999 dollari) più tasse locali e spese di trasporto.

La Mullen I-Go monta una piccola batteria da 16,5 kWh e promette fino a 200 km di autonomia (ma secondo il vecchio ciclo NEDC). Il motore posteriore eroga 34 kW/46 CV con 102 Nm di coppia, dunque fa concorrenza alla Spring anche in termini di potenza. La sua velocità massima è di 100 km/h, è lunga 2.438 mm e pesa a vuoto 795 kg.