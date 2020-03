Arriva in Europa eHang, il taxi volante made in China

eHang ha ricevuto l'autorizzazione per testare il suo VTOL completamente elettrico in Spagna e in Norvegia. L'eHang 216 è un VTOL, acronimo di Vertical Take-Off and Landing, un veicolo in grado di decollare e atterre verticalmente, come un elicottero. Il VTOL di eHang potrebbe rivoluzionare la mobilità del futuro.

Sono molte le aziende che puntano a questi veicoli, con l'ambizione di creare dei network di veri e propri taxi volanti. Veicoli che potrebbero coprire le distanze medio-piccole. Pensate alla possibilità di raggiungere Malpena da Milano in appena 10 minuti. Il tutto su un veicolo volante che è stato prenotato direttamente dallo smartphone, con una'app.

Uber inizierà i primi test della sua flotta a Dallas e Dubai tra il 2020 e il 2021. Nel frattempo, la cinese eHang guarda con interesse all'Europa. È una delle prime compagnie a portare i test di volo nel vecchio continente. In Spagna e in Norvegia per la precisione.

Proprio l'autorità che si occupa delle norme sull'aviazione del Paese scandinavo ha spiegato che la Norvegia costituisce un ottimo banco di prova per eHang, dato che il Paese ha un traffico aereo meno denso di quello di altri Paesi, e inoltre offre diverse aree con una densità demografica estremamente bassa.