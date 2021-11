Arriva in Europa la nuova Ora Cat, auto elettrica con 420 km di autonomia

Spesso accade che i produttori si rifacciano a nomi di selvaggi animali per dare un tocco esotico e aggressivo alle loro auto, pensiamo ad esempio alla Ford Puma. Dalla Cina invece sta per arrivare la Ora Cat - e per arrivare intendiamo proprio in Europa, nel nostro continente.

Ora è un'azienda automotive del gruppo Great Wall, specializzata in veicoli elettrici. In Europa nessuno la conosce, poiché non è ancora stato commercializzato alcun modello, presto però arriverà la Ora Cat, già vista all'IAA Mobility 2021 di Monaco. La società attende solo che l'omologazione UE sia ufficializzata, nel frattempo il canale Wheelsboy su YouTube è riuscito già a fare un giro sulla vettura - e mandando in play il video presente in pagina potete scoprire il modello da vicino.

Modello in versione GT, fra l'altro, con tanto di strisce centrali che attraversano tutta la vettura, pinze dei freni rosso-nere, accenni sempre rossi sui cerchi e un vistoso spoiler anteriore. Parliamo insomma della versione più sportiva dell'auto, che sarà commercializzata - se tutto va bene - nel 2022.

Ma guardiamo alla scheda tecnica: il motore elettrico montato all'anteriore eroga 126 kW/169 CV con 250 Nm di coppia istantanea (e questa sarà l'unica versione disponibile in Europa). La batteria è offerta in doppia misura: 48 kWh e 63 kWh, che promettono rispettivamente 336 km e 420 km secondo il ciclo WLTP.

Ricordiamo che dalla Cina stiamo anche aspettando la nuova XPeng P5, che vuole mettere i bastoni fra le ruote alla Tesla Model 3, così come la futuristica Aion V con batterie al grafene e 1.000 km di autonomia.