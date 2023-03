Arriva l'estensione di garanzia Tesla: si può arrivare a 4 anni di copertura

Quante volte, acquistando un prodotto tecnologico, la catena d'elettronica di turno ha tentato di vendervi anche un'estensione di garanzia? Lo fa anche Apple, che propone per i suoi prodotti la Apple Care, un piano che dà maggiori garanzie per 2 anni di tempo. Ebbene ora anche Tesla sta iniziando a vendere un'estensione della sua classica garanzia.

La feature è spuntata sulle app Tesla negli Stati Uniti, non sappiamo se il servizio sarà disponibile anche in Europa. Tecnicamente il piano si chiama Extended Service Agreement, ovvero Accordo di Estensione della Garanzia, ed è valido per 2 anni oppure 25.000 miglia (40.000 km) aggiuntivi, in base a quale di questi due scenari si verifichi prima. Questa garanzia aggiuntiva inizia al termine di quella classica, prevista per legge, dunque potenzialmente rappresenta una protezione che può durare fino a 4 anni o 75.000 miglia (80.000 km).

Ma quanto costa assicurare per tutto questo tempo una Tesla? I prezzi americani sono così composti: su Model S bisogna spendere 3.100 dollari, su Model X 3.500 dollari, infine su Model 3 appena 1.800 dollari, mentre su Model Y 2.000 dollari.

Un listino che non è affatto male, anche se il collega di Electrek Fred Lambert ha raccontato di aver avuto tre Tesla differenti sinora e di non aver mai avuto problemi al di fuori della garanzia. Qualche piccola cosa da sistemare c'è stata ma nulla che arrivasse alla cifra chiesta ora da Tesla per estendere la garanzia base. Se amate però stare tranquilli e vivere la vostra vettura "senza pensieri", un programma di estensione potrebbe essere la soluzione migliore, soprattutto visto che ora è Tesla stessa a proporlo. Speriamo di vedere la feature anche nel vecchio continente.



Nel frattempo, grazie al recente taglio dei prezzi, le vendite Tesla volano a +50% a febbraio 2023.