Arriva il nuovo Dacia Jogger Hybrid 140: la 7 posti è ora Full Hybrid

A fine 2021 Dacia ha presentato al pubblico italiano la sua nuova Jogger, vettura familiare e spaziosa disponibile a un prezzo da urlo. Abbiamo provato Jogger per due settimane a giugno 2022 e ora, alla fine dell'anno, è arrivato per il modello il momento di guadagnare una nuova motorizzazione: arriva il Jogger Hybrid 140.

A guardare la line-up di lancio, era evidente come al Dacia Jogger mancasse completamente un'opzione ibrida. Oggi, dopo oltre 83.000 ordini e più di 51.000 immatricolazioni nel mondo, arriva la nuova motorizzazione Hybrid 140, dotata di trasmissione automatica con innesto a denti senza frizione. Sinora i due terzi delle Jogger vendute sono state a GPL, ovvero con motorizzazione ECO-G 100. Ora la vettura a 7 posti è pronta ad aprire gli ordini della variante Hybrid 140 da gennaio 2023, con l'arrivo nei concessionari a marzo 2023, a un anno esatto di distanza dal debutto commerciale del modello. Con un aggressivo prezzo di 25.200 euro, nella sua versione Expression 7 posti, Jogger è la familiare ibrida (a 5 o a 7 posti) più accessibile del mercato.

Questa nuova variante ibrida non scende a compromessi di spazio, non abbiamo dunque alcuna riduzione del volume di carico e nessun impatto sull'abitabilità. La batteria è stata installata nel sottoscocca al posto della ruota di scorta, proprio come il serbatoio del GPL nella motorizzazione ECO-G 100. Jogger Hybrid 140 mette anche a disposizione del conducente la modalità di marcia B (Brake) che consente di aumentare la frenata rigenerativa e potenziare il freno motore. Basato sul motore a benzina del Gruppo Renault a 4 cilindri 1,6 litri da 90 CV, il sistema ibrido del Jogger Hybrid 140 offre anche un motore elettrico da 50 CV e uno starter/generatore ad alta tensione. La trasmissione invece è automatica elettrificata, dotata di 4 rapporti dedicati al blocco termico e altri 2 per quello elettrico, la batteria invece offre 1,2 kWh di energia a 230 V, siamo dunque di fronte a una Full Hybrid in piena regola. In città Dacia promette una guida elettrica per l'80% del tempo, con risparmi sui consumi fino al 40%. Con un pieno di benzina, Jogger Hybrid 140 promette fino a 900 km di autonomia, mentre la batteria di bordo è garantita per 8 anni oppure 160.000 km.