Arriva il D28 Formentor e-HYBRID, uno yacht ibrido firmato CUPRA-De Antonio

Al momento della sua uscita, a fine 2020, il CUPRA Formentor ha sicuramente cambiato volto al mercato dei SUV Crossover (alla guida del nuovo CUPRA Formentor da 310 CV), diventando in pochissimo tempo una delle novità più richieste. Oggi però non è più soltanto un affare a quattro ruote, vi presentiamo infatti il nuovo D28 Formentor e-HYBRID.

CUPRA allarga i suoi orizzonti collaborando con De Antonio Yachts, partnership che ha appena dato vita al D28 Formentor e-HYBRID, uno yacht elettrificato che unisce sostenibilità e performance. Questa showboat vanta ben 400 CV di potenza, sufficienti a raggiungere una velocità massima di 40 nodi. Nel propulsore inoltre sono integrati due motori elettrici retraibili da 15 kW, abbiamo dunque a disposizione un sistema ibrido che consente allo yacht di viaggiare sia a combustione tradizionale che in modalità elettrica.



D28 Formentor e-HYBRID naviga a zero emissioni in porti e laghi soggetti a restrizioni, dunque abbiamo zero inquinamento dell'acqua ed emissioni acustiche estremamente basse. CUPRA ha poi lasciato delle ulteriori firme nel design: abbiamo una nuova verniciatura grigio Graphene già presente nella gamma di colori CUPRA, proposta in abbinamento al ponte in teak sintetico e tappezzeria in grigio. Lo scafo si può avere anche in colore Blu Petrolio che tanto ci piace su Formentor, abbinato a inserti neri e in fibra di carbonio insieme a una serie di elementi distintivi.



Se volete saperne di più sul Formentor, vi ricordiamo che lo abbiamo anche guidato in pista: in pista con il CUPRA Formentor a 5 cilindri.