Arriva la nuova CUPRA Born VZ con 320 CV di potenza e 545 Nm di coppia

CUPRA Born è il primo modello completamente elettrico del marchio e rappresenta il connubio perfetto tra elettrificazione e prestazioni. Ora CUPRA porta avanti questo suo impulso con CUPRA Born VZ, l’ultima nata nella gamma del brand, una versione nuova e più potente per ispirare il mondo da Barcellona.

VZ è l’acronimo di Veloz in spagnolo, che significa veloce, un modo semplice per descrivere l’ultimo veicolo del marchio. CUPRA Born VZ è in grado di erogare 240 kW/320 CV di potenza e 545 Nm di coppia (con la CUPRA Born e-Boost eravamo a 231 CV) che vengono trasmessi su strada grazie alla geometria ottimizzata delle sospensioni, allo sterzo con setting sportivo e alle migliori performance di frenata. Aspetti combinati per conferire le massime prestazioni, all’interno della gamma CUPRA Born, e per renderla una delle auto più dinamiche del suo segmento.

Partendo dall’avanzata tecnologia di propulsione che vanta CUPRA Born, VZ si spinge oltre e alza l’asticella: il propulsore completamente elettrico è ora in grado di erogare 240 kW di potenza, con un aumento del 40% rispetto alla versione e-Boost. Anche la coppia è aumentata a ben 545 Nm, il 75% in più rispetto a qualsiasi altra versione Born. Ciò significa che da fermo CUPRA Born VZ può raggiungere i 100 km/h in 5,7 secondi, un secondo più veloce della versione e-Boost. Anche la velocità massima è aumentata e ora limitata a 200 km/h, 40 km/h in più rispetto alla versione e-Boost.

Miglioramenti che sono stati apportati anche al telaio di CUPRA Born VZ, per assicurare che la sua dinamica di guida corrisponda ai numeri assoluti. Merito delle nuove sospensioni sportive con DCC, dalla risposta immediata dello sterzo e dalle performance dell’impianto frenante, oltre ad un robusto freno posteriore. Il tutto per creare una performance dinamica superiore. Nella parte posteriore di CUPRA Born VZ i nuovi ammortizzatori e le nuove molle si combinano con le impostazioni aggiornate delle valvole degli ammortizzatori e il design delle molle anteriori, con barre antirollio aggiornate, per creare la sospensione DCC Sport, che offre un migliore controllo della carrozzeria del veicolo ed è in grado di assorbire in maniera ottimale l’impatto con l’asfalto.

Anche lo sterzo di CUPRA Born VZ è stato aggiornato con nuovi hardware e software per rendere la vettura ancora più sportiva. I miglioramenti dinamici apportati alla tecnologia frenante del veicolo conferiscono a Born VZ una frenata più modulabile e robusta, aumentandone la reattività rispetto alle varianti standard di CUPRA Born. Prestazioni che sono state raggiunte senza comprometterne l’efficienza. CUPRA Born VZ è in grado di percorrere fino a 570 km grazie al pacco batterie ottimizzato che offre ora una capacità netta di 79 kWh (+2 kWh). Rimane anche la praticità della tecnologia; la ricarica può essere effettuata sia a casa, utilizzando un sistema di ricarica a corrente alternata AC da 11 kW, sia presso un punto di ricarica veloce in corrente continua DC da 170 kW, permettendo una ricarica rapida dal 10 all'80% in solo 30 minuti.

Il design esterno di CUPRA Born VZ si arricchisce di due nuove colori: l’esclusivo e speciale Dark Forest per CUPRA Born VZ, a cui si aggiunge anche il Nero Midnight. L’estetica incontra le prestazioni con l'introduzione di due nuovi cerchi in lega da 20” con tecnologie diverse, come gli inserti in rame 3D o la lavorazione forgiata, per enfatizzare lo spirito sportivo della vettura. Gli pneumatici più larghi e ad alte prestazioni contribuiscono ad imprimere la potenza e la coppia di CUPRA Born VZ sulla strada attraverso le ruote posteriori. Inoltre, la vettura monta ruote più larghe (8J20”) rispetto alla versione attuale di CUPRA Born (7,5J19”' e 7,5J20”).

Infine, per quanto riguarda i dettagli estetici esterni, l’auto elettrica del brand sfoggia il logo VZ cromato scuro sul bagagliaio del veicolo, così come il lettering CUPRA, sempre in colore cromato scuro. Anche l’interno dell’abitacolo di CUPRA Born VZ è caratterizzato dal design emozionale. I sedili sportivi avvolgenti di serie sono una scelta esclusiva per questa versione di CUPRA Born, ma condivisa con CUPRA Formentor VZ5 e CUPRA Leon VZ Carbon, che regala una seduta ribassata per offrire una posizione e una sensazione di seduta più ergonomica e sportiva. Nel caso di CUPRA Born VZ, i sedili sportivi avvolgenti sono realizzati in tessuto riciclato SEAQUAL YARN e DINAMICA con il 73% di poliestere riciclato. Grazie ai miglioramenti introdotti nella configurazione del telaio, CUPRA Born VZ può offrire ora sia il comfort dei cinque posti che il tetto apribile, rendendo il posteriore dell’abitacolo più piacevole. CUPRA Born VZ sarà introdotta nel mercato italiano nel terzo trimestre del 2024.