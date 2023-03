Arriva ContiConnect 2.0 Advanced per monitorare da remoto i nostri pneumatici Continental

È possibile gestire da remoto i nostri pneumatici? Con la tecnologia ContiConnect di Continental è effettivamente possibile e ora si aggiungono anche nuove funzioni con ContiConnect 2.0 Advanced.

Adesso, oltre alla pressione e alla temperatura, è possibile conoscere da remoto anche i dati relativi alla profondità del battistrada e alle condizioni dello pneumatico. Un aggiornamento importante per Continental, che così trasforma il suo sistema di monitoraggio in un vero e proprio asset management.

La versione standard di ContiConnect permette già un monitoraggio complessivo dello pneumatico, Dushyanth Rajagopal (Product Manager Digital Solutions di Continental) invece ci spiega che “Il pacchetto Advanced permette ora agli utenti di sfruttare tutti i vantaggi della gestione dello pneumatico”, con ogni singola gomma che può essere tracciata individualmente, sia sul veicolo in movimento che in deposito.

Oltre a una lettura precisa dei dati, gli utenti di ContiConnect 2.0 Advanced possono avere avvisi e raccomandazioni in merito alla manutenzione del veicolo, uno strumento potentissimo per chi ha da gestire flotte importanti di veicoli. "ContiConnect 2.0 Advanced offre alle aziende di trasporto il vantaggio di una maggiore efficienza delle flotte attraverso un risparmio di costi e di tempo, per esempio permettendo di programmare in anticipo le visite in officina e i lavori di manutenzione", ha spiegato Rajagopal.

L'aggiornamento dell'app On-Site porta ContiConnect direttamente sullo smartphone del cliente, il bluetooth della nuova generazione di sensori infatti permette di inviare i dati direttamente all'applicazione, in questo modo è possibile monitorare le gomme anche a bordo del veicolo mentre ci si muove. Ricordiamo che con la filosofia del gruppo LODC (Lowest Overall Driving Costs), Continental punta a ridurre del 53% i costi totali delle flotte legati a carburante, manutenzione e riparazione.



