Arriva il nuovo configuratore FIAT: tre clic per acquistare un'auto

Sempre più utenti scelgono di configurare la propria auto online, in tutta comodità e semplicità. Lo sa bene FIAT, che ha appena lanciato una versione riveduta e corretta del suo configuratore online: non è mai stato così semplice acquistare una nuova auto torinese.

FIAT e FIAT Professional hanno dunque aggiornato il loro configuratore online, al fine di offrire una customer experience più immediata e intuitiva. Oggi per scegliere un nuovo veicolo FIAT bastano di fatto tre semplici passaggi, sia online che presso i rivenditori autorizzati. Secondo il brand Stellantis basta scegliere il modello, il colore e i vari pacchetti di dotazioni, null'altro. È stata infatti semplificata l'offerta, con tre pack di dotazioni praticamente uguali per tutti i modelli: Style, Tech e Comfort. I tre pacchetti possono inoltre essere combinati fra loro, non contengono infatti elementi ripetuti, un cliente dunque può sceglierne uno come tutti e tre insieme.

Per semplificare ulteriormente le cose a chi vuole il massimo, FIAT ha anche aggiunto una configurazione top di gamma già pronta con tutti gli optional disponibili per tutti i modelli. Sulla Nuova 500 ad esempio l'edizione più esclusiva e accessoriata è "La Prima by Bocelli" (FIAT realizza una 500 in collaborazione con Andrea Bocelli).

Sul fronte dei veicoli commerciali, i nuovi modelli FIAT Professional saranno disponibili in un solo allestimento, ciascun mezzo però offrirà diversi tipi di carrozzeria e pack speciali per ogni esigenza. Cliccate al link di seguito per accedere subito al nuovo configuratore FIAT.