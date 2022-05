Audi e Porsche approdano in Formula 1: è ufficiale

La Formula 1 è uno sport innovativo che, attraverso i radicali stravolgimenti al regolamento ogni paio di anni, spinge il mondo delle automotive a modernizzarsi in ottica di ecosostenibilità senza però tralasciare mai l'elemento principale della competizione: lo spettacolo delle corse.

Il Gruppo Wolkswagen è interessato da tempo a portare Audi e Porsche in Formula 1, tuttavia le conferme hanno tardato ad arrivare dal momento che il colosso dell'automobilismo attendeva rassicurazioni da parte della FIA e della Formula 1 in merito al cambio di regolamento atteso nel 2026. Quella data, dove compierebbero effettivamente il loro debutto Audi e Porsche nella celebre competizione sportiva, non è una sorpresa dal momento che in quella finestra la F1 promette la nuova generazione di motori con la rinuncia alla MGU-H, il sistema di recupero del calore attraverso la turbina del propulsore, attualmente troppo costoso.

Il nuovo regolamento, infatti, dovrebbe rendere le innovazioni tecniche ed ingegneristiche ereditabili in parte anche nelle vetture d'uso comune, principale motivo di interesse di Wolkswagen. Ad ogni modo, ad annunciare ufficialmente l'ingresso di Audi e Porsche è stato nientedimeno che l'amministratore delegato del gruppo, Herbert Diess, tramite l'agenzia di stampa Reuters in cui avrebbe aggiunto: "Porsche e Audi stanno per arrivare in F1".

Cogliamo l'occasione per ricordarvi, inoltre, che appena qualche settimana fa era trapelata la notizia di un'offerta a rialzo di Audi per la divisione McLaren di Formula 1. E voi, invece, cosa ne pensate delle parole del CEO di Wolkswagen? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.