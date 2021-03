Arriva CarBox, il noleggio auto on demand di Fiat, Opel e Jeep che si acquista su Amazon

Su Amazon, lo sappiamo, è possibile trovare di tutto, anche le auto Fiat in noleggio. Dopo il lancio di CarCloud, oggi arriva l’abbonamento on demand CarBox di Leasys, il brand Stellantis e FCA Bank.

Tre i pacchetti disponibili, ovviamente online: Compact vi permette di avere Fiat Panda, Fiat 500, Lancia Ypsilon e Opel Corsa, Medium aggiunge Fiat 500L, Fiat 500X, nuova Fiat 500 elettrica, Fiat Tipo, Fiorino e Doblo, infine Large vi mette a disposizione anche Jeep Renegade e Compass, comprese le recenti versioni plug-in hybrid 4xe, oltre al Ducato Van.

Iscrivendosi a CarBox si potrà noleggiare un veicolo appartenente a uno dei tre pacchetti per un periodo minimo di un giorno e fino a un massimo di 240 giorni complessivi all’anno, da utilizzare in modo frazionato o continuativo a partire dall’attivazione dell’abbonamento. Potrete richiedere la disponibilità dell’auto tutte le volte che vorrete con almeno 24 ore di anticipo rispetto al ritiro, si potrà anche estendere la prenotazione in corso oppure cancellarla.

Semplicissima l’iscrizione: si acquista un voucher d’iscrizione annuale su Amazon.it al costo di 99 euro per poi convertirlo sul sito di CarBox. Successivamente bisogna scegliere il box auto a cui ci si vorrà abbonare, registrarsi e prenotare la prima auto, pagando per un anno una quota mensile a partire da 219 euro, per 240 giorni complessivi di noleggio flessibile.