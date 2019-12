Arriva la BMW M4 GT3 con oltre 500 cavalli e una griglia ridicolmente grande

BMW ha appena rilasciato un'immagine riguardante la prossima M4 GT3 da corsa, a confermare la presupposta griglia di dimensioni assurde e trapelata poche settimane fa. La compagnia tedesca ha avuto inoltre modo di rilasciare altre informazioni.

Sia la M4 che la sua versione GT3 da gara disporranno dello stesso motore, e cioè un S58 bi-turbo da 3,0 litri e a sei cilindri in linea, e in grado di produrre "più di 500 cavalli." Per fare un paragone la M4 Competition attuale ne sviluppa 444, mentre la M4 "liscia" ne garantisce di 425.

Secondo un recente report Markus Flasch della divisione M di BMW avrebbe affermato che le M3 ed M4 di prossima generazione sarebbero già pronte dal punto di vista dello sviluppo, ma non vedranno la luce prima del 2021. La M4 da gara forse arriverà ancora più tardi a causa dei test da eseguire poi su pista.

"E' logico che i futuri modelli top da corsa saranno basati sulla prossima generazione della BMW M4. Staremo già settando nuovi standard in termini di performance in produzione, ed è il motivo per il quale assume un senso presentare la nuova GT3 su questa stessa piattaforma." Queste le parole di Markus Flasch.

Anche sul versante delle auto ad alimentazione alternativa BMW pare voler affondare il colpo, mostrando a tutti la propria direzione tramite la BMW Vision M Next (eccola, con sottofondo di Hans Zimmer). Per quanto concerne l'idrogeno procedono invece i test su una BMW X7 a fuel cell, la quale promette un'autonomia eccezionale.