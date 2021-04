La BMW M2 elettrica da 1.300 CV è pronta? Le voci non si fermano

Di recente si è cominciato a parlare insistentemente del possibile arrivo di una BMW M2 elettrica con una potenza superiore ai 1.300 cavalli. Car Magazine afferma di avere dei report piuttosto attendibili sulla questione, ma quello che è conosciuto come Project Katharina sembra essere ancora avvolto nel mistero.

Nel frattempo il portale britannico ha pronosticato una possibile presentazione in occasione della celebrazione del cinquantesimo anniversario della M Division interna a BMW, per cui il 2022 potrebbe rappresentare l'anno giusto.

Le voci di corridoio suggeriscono che la vettura andrebbe a chiamarsi BMW iM2 e che sarebbe in grado di passare da 0 a 100 km/h in un tempo compreso tra i 2 e i 2,5 secondi, mentre potrebbe persino completare un giro al Nürburgring in meno di sette minuti.

Si tratta certamente di specifiche e performance astronomiche, e in effetti a molti appaiono alquanto esagerate. In molti ci sperano fortemente, ma ad oggi il BMW Blog ha riferito che quanto riportato da Car Magazine non ha alcun fondamento fattuale. Le chance che una BMW iM2 venga commercializzata possono essere molto alte, ma sulla data di lancio e sull'output non c'è assolutamente niente di certo.



A ogni modo, alcuni giorni fa è stato immortalato un misterioso prototipo in fase di test il quale corrispondeva esattamente alla descrizione di una EV sportiva a badge M: l'esemplare aveva la carrozzeria di una M2, non possedeva alcun sistema di scarico e pare montasse un pacco batterie sul fondo.



L'impegno di BMW nell'elettrificazione dei propri modelli è palese, ma in questo caso specifico non possiamo ancora sbilanciarci del tutto. Nel frattempo il marchio di Monaco di Baviera ha lanciato sul mercato l'ottimo BMW iX3: il SUV a zero emissioni ha sorpreso in termini di autonomia battendo molte concorrenti dirette. Grande attesa concerne anche l'imminente BMW i4, poiché la berlina elettrica porterà sul mercato un range più che buono, prestazioni eccellenti e un alto livello tecnologico.