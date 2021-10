Arriva il nuovo Bird Three: conosciamo il monopattino più eco sostenibile del mondo

Dopo quattro anni di lavoro e di collaborazione con le città per trasformare gli automobilisti in utenti di micro-mobilità, Bird presenta al mondo la sua nuova creatura, il "monopattino più eco sostenibile al mondo": il nuovo Bird Three.

Senza tergiversare troppo andiamo a scoprire le principali caratteristiche di questo nuovo modello - che in ambito sharing va a fare concorrenza diretta al Voi. Voiager 4 presentato nei mesi scorsi (per saperne di più: qui la nostra prova del nuovo Voi. Voiager 4). La batteria arriva addirittura a 1 kWh e grazie a questo ha bisogno di un numero ridotto di ricariche, inoltre ha la migliore protezione del settore con classificazione IP68.

Lo chassis è costruito in alluminio A380 di grado aerospaziale ed è unito a un'estrusione AL6061 per una maggiore durata nel tempo; è stato testato per sopportare a più di 60.000 impatti sul marciapiede, inoltre i suoi pneumatici promettono una guida morbida su tutte le superfici, senza il rischio di forare. I doppi freni indipendenti garantiscono un'ottima frenata (più breve rispetto a prima), inoltre grazie all'Autonomous Emergency Braking (Frenata di emergenza autonoma) vengono prevenuti eventuali guasti ai freni.

L'accelerazione è di livello automobilistico e offre una grande precisione attraverso due misurazioni indipendenti, mentre a gestire il tutto a livello software c'è un sistema operativo Bird proprietario - con aggiornamento OTA, rilevamento dei marciapiedi e delle zone pedonali, crittografia antifurto. Il rilevamento dei guasti avviene ora in tempo reale, con il veicolo che ha oltre 200 input sensoriali, chiudono infine la carrellata tecnica un telaio esteso per una maggiore stabilità, un manubrio più largo, impugnature antimicrobiche e un faro anteriore LED certificato K-Mark. Non vediamo l'ora di provare il nuovo Bird Three in strada.

Nel frattempo, se non volete usare lo sharing ma acquistare un nuovo monopattino privato, date un'occhiata alla nostra prova del nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3.