Arriva la BAW Yuanbao: meno di 5.000 euro per sfidare la Wuling Mini EV

Ricordate la Wuling HongGuang Mini EV (la Wuling Mini EV da record)? Il piccolo bestseller cinese dovrebbe iniziare a tremare, sta infatti arrivando la BAW Yuanbao, solo 5.000 dollari (4.700 euro circa al cambio) per la piccolina della casa cinese.

Stiamo parlando di BAW, un marchio cinese che si occupa di auto elettriche. Brand che ha da poco presentato la sua nuova Yuanbao, un modello che tenendo in considerazione dimensioni e fattezze si rivolge soprattutto a un pubblico "rosa", non a caso uno dei colori offerti in fase d’acquisto. Curioso il nome “Yuanbao”, significherebbe infatti “Lingotto d’oro”, possiamo dunque immaginare che l’azienda voglia sponsorizzare questo suo nuovo prodotto come prezioso e potente.

Pur trattandosi di un’auto/quadriciclo molto compatto, per l’uso in città le sue dimensioni sono anche più generose delle dirette concorrenti, abbiamo infatti una lunghezza di 3.162 mm per una larghezza pari a 1.498 mm e un’altezza di 1.585mm.

Parlando degli interni, BAW ha senz’altro dotato la sua Yuanbao di attrezzature all’avanguardia: due schermi da 10,25 pollici raccolti in un unico pannello, telecamere a 360°, sensori di parcheggio, ABS, Hill Holder. Lo spazio all’interno è stato pensato per ospitare ben quattro persone, non si può dunque pretendere moltissimo dal bagagliaio, decisamente ristretto.

Arriviamo così alle prestazioni: di sportivo sulla Yuanbao c’è poco, è infatti mossa da un motore elettrico che eroga 27 CV, sufficienti per muovere questa piccola scatola tecnologica fino alla velocità di 100 km/h, due le batterie disponibili, da 9,6 kW e da 13,6 kWh, che le consentono di spostarsi per 120 oppure 170 km. Molto interessante il prezzo, con cifre che variano dai 5.060 dollari a un massimo di 7.450 dollari per il modello col massimo degli optional. Si parla da parte di BAW anche di una variate successiva a 5 porte che avrà delle influenze SUV. Se ve lo state chiedendo, queste auto sono abbastanza sicure? Insomma, guardate il crash test della Wuling Mini EV.