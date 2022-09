A Torino arriva l'Autolook Week: in mostra modelli storici F1, Rally, Endurance e MotoGP

È ormai qualche anno che il Salone di Torino dedicato alle quattro ruote non esiste più a favore del MIMO, il Milano Monza Motor Show (le auto da sogno del MIMO 2022), nella città della Mole però sta per arrivare l'Autolook Week, che quest'anno prenderà vita dal 7 all'11 settembre.

Una passeggiata che accompagnerà i visitatori tra le emozioni del Motorsport, ammirando modelli che hanno scritto la storia del motori e sono ancora oggi nell'immaginario degli appassionati. Cuore della manifestazione sarà Piazza San Carlo a Torino, dove saranno esposti oltre 50 modelli iconici di Formula 1, Endurance, Rally e MotoGP. Tutte opere d'arte contemporanea che celebreranno, a distanza, i 100 anni dell'Autodromo Nazionale di Monza.

Mercoledì 7 settembre inoltre grandi nomi del Motorsport, piloti e giornalisti saranno al centro della cerimonia di premiazione degli Autolook Awards, che si svolgerà alle OGR in corso Castelfidardo 22 a partire dalle 17:00 con Federica Masolin di Sky Sport alla conduzione.

Alle 19:00 invece il sindaco di Torino Stefano Lo Russo darà il via allo show insieme ad Andrea Tronzano, Assessore Bilancio e Finanza Regione Piemonte, Andrea Levy e la stessa Federica Masolin con una spettacolare inaugurazione fra Piazza San Carlo, via Roma e Piazza Castello - con il pubblico che potrà vedere sfilare bolidi che hanno scritto la storia del Motorsport. Per conoscere tutti i modelli in mostra a Torino dal 7 all'11 settembre, il calendario delle sfilate e gli eventi collaterali potete visualizzare le info aggiornate sul sito ufficiale di Autolook Week.