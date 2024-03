Arriva la nuova Audi A7, ecco come sarà l'erede dell'A6: fino a 630 CV nella versione RS

Audi è al lavoro su numerosi modelli fra cui la nuova A7. Sarà di fatto l'erede dell'A6 e avrà ancora dei propulsori termici, molto probabilmente benzina, diesel e ibridi.

Forse non tutti sanno che Audi da quest'anno ha cambiato i nomi, lasciando i numeri pari alle motorizzazioni elettriche e quelli dispari invece ai motori a combustione interna/ibridi. Ebbene l'A7 sarà di fatto la nuova A6, berlina molto apprezzata anche nel nostro Paese, e pronta a rinnovarsi sia dentro che fuori.

Ad anticipare quelle che saranno le linee future della nuova vettura sono i tedeschi della Bild, che hanno realizzato la ricostruzione grafica che trovate in copertina. I prototipi dell'A7, sia in versione Avant che Station Wagon, sono stati avvistati più volte negli ultimi mesi, di conseguenza i tempi sembrerebbero essere maturi per l'introduzione sul mercato del nuovo modello.

Esteticamente la nuova A7 presenterà un frontale completamente inedito, compresa la classica griglia del radiatore single frame vistosa (ancora più ampia rispetto al modello attuale), ispirandosi all'A8, la cui versione elettrica è stata posticipata.

I fari saranno più sottili rispetto all'A6 odierna e anche più spostati verso il centro, ed inoltre è ipotizzabile che siano dotati di tecnologia LED, ormai lo standard per tutte le vetture premium. A livello di dimensioni dovremmo essere attorno ai 5 metri, se non addirittura superarli, mentre le maniglie potrebbero essere retrattili, di modo da scomparire mentre l'auto è in movimento e permettere così una maggiore aerodinamica e di conseguenza più efficienza e minori consumi.

Il posteriore purtroppo non si vede dai render della Bild ma non è da escludere una striscia luminosa orizzontale continua, anche se al momento non vi è certezza a riguardo. La nuova A7 sarà venduta con nuove tonalità e nuovi cerchi lega, e anche il sistema di infotainment verrà completamento rivisto.

Infine le motorizzazioni: l'A6 attuale dispone di propulsori benzina, diesel e ibridi plug-in, e l'offerta dovrebbe rimanere invariata. Dovrebbe vedersi anche la versione RS che potrebbe avere per la prima volta la motorizzazione plug-in hybrid con più di 630 cavalli.