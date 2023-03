Sulle auto del Gruppo Volkswagen arriva un app store integrato: si parte da Audi

Il sistema d’infotainment è diventato ormai parte fondamentale delle vetture odierne sempre più connesse, e proprio per questo motivo le vetture del Gruppo Volkswagen adotteranno un app store integrato a partire dall’estate 2023, così da offrire una maggior facilità di fruizione delle app più diffuse e utilizzate dai clienti.

Audi darà il via alle danze a partire da quest’estate, sui modelli dotati del sistema d’infotainment di terza generazione MIB 3, grazie all’integrazione dello store sviluppato in collaborazione con CARIAD (società controllata da Volkswagen) e Harman Ignite.

Gli utenti potranno quindi accedere e scaricare le app di terze parti tramite l’interfaccia multimediale MMI, senza l’ausilio dello smartphone. All’interno dell’app store ci sarà un’ampia gamma di applicazioni da scaricare direttamente nell’MMI, dai servizi di streaming musicale come Amazon Music e Spotify, passando per le app di navigazione (a proposito, Waze è arrivato sui sistemi infotainment di Renault), video, ricarica, parcheggio e addirittura giochi. Inoltre, l’assistente vocale Amazon Alexa sarà fruibile in modalità costantemente aggiornata e con funzionalità aggiuntive.

Il nuovo app store sarà quindi disponibile in Europa a partire da quest’estate, dapprima sui modelli Audi (in particolare A4, A5, Q5, A6, A7 Sportback, A8, Q8 e-tron ed e-tron GT) ma successivamente arriverà anche per gli altri marchi del gruppo, nella fattispecie Porsche, Skoda, Cupra, Seat e Volkswagen.

E a proposito di infotainment, BMW ha brevettato dei display dell'infotainment che si spengono quando il guidatore si distrae.