Apocalisse in arrivo? Con questo veicolo anfibio non avrete preoccupazioni

Il 2020 è certamente un anno insolito, poiché caratterizzato da una serie di gravi problematiche che stanno affliggendo in modo particolare la vita delle persone di tutto il mondo: crisi pandemiche, incendi fuori controllo, crisi economica, esplosioni inaspettate e tanto altro.

In questo contesto un veicolo duttile in caso di Apocalisse è esattamente quello che serve. Quest'ultimo deve esser capace di viaggiare sia per terra che per mare e, per nostra grande fortuna, adesso abbiamo un modello che risponde perfettamente alla descrizione.

Road & Track difatti ha trovato una Amphicar 770s in vendita. In totale di Amphicar ne sono state costruite appena 4.000 unità, e quindi è raro trovarne una in buone condizioni. Si tratta di convertibili vintage le quali, quando furono costruite, fecero un certo scalpore. Lo stesso ex presidente statunitense Lyndon B. Johnson amava spaventare i propri ospiti invitandoli salire a bordo della Amphicar, simulando una fasulla rottura dei freni, e facendo credere loro di esser finito in acqua per sbaglio, mentre in realtà era tutto un pavoneggiarsi circa le doti anfibie del mezzo. A riportare questo peculiare fatto è Business Insider.

A ogni modo la Amphicar 770 finita su eBay ha percorso appena 3.188 chilometri, e l'attuale proprietario ha riferito di non averla mai portata in acqua: in pratica dovrete testare a vostro rischio e pericolo se la vettura sia ancora capace di "nuotare". Nel caso foste interessati, vi consigliamo di dare uno sguardo approfondito all'annuncio, che presenta una lista di tutti gli aggeggi nautici installati. Nel momento nel quale scriviamo l'annuncio è ancora online, e il costo del veicolo è fissato sui 12.100 dollari (10.200 euro), affrettatevi.



Per concludere allontanandoci ancora di più dalla terraferma vi consigliamo di dare un'occhiata a due imbarcazioni che rappresentano un grande impegno verso il miglioramento della qualità dell'aria. La prima è una nave cargo che si sposta con la sola forza del vento portando con sé circa 7.000 auto e riducendo le emissioni di diossido di carbonio (CO2) del 90 percento. La seconda invece è una nave ibrida che fa uso di una batteria gigantesca prodotta da Samsung per ridurre l'inquinamento del 95 percento.