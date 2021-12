Arriva l'allestimento GR Sport per tutte le motorizzazioni della Toyota Yaris

Finora i potenziali acquirenti della Toyota Yaris non avevano molta scelta in termini di sportività. L’unica versione più cattiva è la GR Yaris, che ha ben poco in comune con la Yaris normale, a parte il lato estetico, trattandosi di una sportiva vera e propria. Ma il prossimo anno arriverà però un nuovo allestimento denominato GR Sport.

La versione GR Sport sarà disponibile dopo la primavera 2022, e andrà ad aggiungere un tocco di sportività in più alla piccola Yaris, in tutte le sue motorizzazioni, sia benzina che ibride. Esteticamente sfoggia inediti cerchi in lega da 18 pollici caratterizzati da razze metallizzate accoppiate ad un canale in tinta nera e dettagli rossi.

Sul frontale spunta una griglia con la trama a nido d’ape e il logo GR, mentre il tetto può essere ordinato in tinta nera, per slanciare ancor più le linee della compatta di Toyota. Al posteriore cambia la forma del diffusore, che adesso sembra quasi sdoppiato e da cui spunta uno scarico circolare cromato.

Altri dettagli sportivi si ritrovano nell’abitacolo, che viene arricchito con delle cuciture rosse a contrasto con i dettagli argento delle portiere, del volante e della console centrale. Inoltre ci sono numerosi loghi GR Sport, visibili sui poggiatesta dei sedili anteriori, sul volante, sul tasto di accensione del motore e sullo schermo della strumentazione.

Come detto in apertura, questo allestimento può essere accoppiato a tutte le motorizzazioni, a partire dal 1.0 benzina da 72 CV fino all’1.5 ibrido da 115 CV, e sebbene non porti un aumento delle prestazioni, in compenso ritocca l’assetto della vettura grazie alla taratura personalizzata delle sospensioni anteriori e posteriori, con l’adozione di ammortizzatori più sostenuti alle basse velocità, mentre al posteriore sono state installate delle molle che aiutano a ridurre il rollio e i trasferimenti di carico in accelerazione e frenata. Infine, anche il servosterzo elettronico ha ricevuto alcuni accorgimenti volti a renderlo più preciso.

L’allestimento GR Sport sarà quindi il trait d’union tra la Yaris normale e la specialistica GR Yaris (a quanto pare il motore 3 cilindri della Toyota GR Yaris può toccare i 500 CV senza batter ciglio), e in questo modo Toyota cerca di accontentare tutti i potenziali clienti interessati alla sua compatta, e forse non vedremo più strambe Yaris allestite in maniera fai da te con un look discutibile.