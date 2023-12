Arriva l'accordo su Euro 7: nuovi limiti per freni, pneumatici e batterie

L’UE ha un obiettivo molto importante da attuare nei prossimi anni: ridurre quanto più possibile le emissioni di CO2 a 360 gradi, nella speranza di toccare lo zero assoluto nel 2050. Anche le auto termiche verranno fortemente limitate, soprattutto adesso che è stato trovato l’accordo sul nuovo regolamento Euro 7.

Le auto di ultima generazione vendute dal 2014 a oggi hanno una certificazione Euro 6, uno standard che negli anni ha subito anche diverse revisioni e che ora è pronto a lasciare il passo all’Euro 7. In UE infatti è stato trovato finalmente un accordo sul nuovo regolamento, con all’interno nuove misure per limitare le emissioni di particolato per autoveicoli e mezzi pesanti. In questo aggiornamento l’UE ha imposto regole anche sulle emissioni di pneumatici e pastiglie dei freni, nonché sulla durata delle batterie delle auto elettrificate.

Al momento però non c’è nulla da temere per le normali autovetture e i furgoni: questi veicoli potranno continuare a sfruttare le condizioni di prova imposte dall’Euro 6. Sono invece state approvate regole più severe per gli autobus e gli autocarri, con limiti più stringenti per le emissioni di laboratorio e le condizioni di guida reale; invariate invece le condizioni di prova previste dall’Euro 6.

Le batterie delle auto elettrificate (ibride ed elettriche) dovranno garantire requisiti minimi di durata, ovvero almeno l’80% della capacità entro i primi cinque anni di funzionamento o 100.000 km, 72% fino a otto anni o 160.000 km. Sui furgoni la capacità dovrà essere di almeno il 75% entro i cinque anni di vita o 100.000 km, almeno il 67% entro otto anni o 160.000 km.

Il nuovo provvedimento prevede anche una sorta di Passaporto ambientale del veicolo, contenente tutte le info relative alle emissioni inquinanti, alla CO2, al consumo di carburante e di energia elettrica, alla durata della batteria e l’autonomia.

Ricordiamo che di recente c'è stata una marcia indietro sulle regolamentazioni Euro 7, considerate troppo stringenti per l'industria. Una mossa che ora ha portato a questo nuovo accordo.