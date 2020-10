Si arrabbia con la propria AMG GT63 S, la incendia e registra il tutto

Dalla Russia arrivano molto spesso notizie quantomeno particolari, e quella di oggi è proprio una di esse. Un famoso YouTuber russo ha deciso di dar fuoco alla propria, costosissima, Mercedes-AMG GT63 S per vari (e superficiali) motivi.

Tra questi troviamo alcuni difetti tecnici che non è riuscito a risolvere. Dopo averli appurati ha contattato il rivenditore per cercare assistenza, ma dopo vari battibecchi il deluso proprietario della sportiva tedesca ha deciso di ricorrere a un rimedio estremo.

Come potete vedere dalla clip in alto, l'uomo si è recato in campo aperto con la sua macchina, è sceso dall'abitacolo e si è precipitato ad aprire il bagagliaio posteriore. Al suo interno erano stipate otto taniche di benzina piene fino all'orlo, che non ha esitato a dischiudere e a versare una alla volta sulla sia sulla carrozzeria che dentro il bolide.

Qualunque siano stati gli eventi precedenti alla clip ci pare una mossa assolutamente sconsiderata, sia per lo spreco materiale di una sportiva da quasi 200.000 euro, sia per l'inquinamento causato dalla prolungata combustione di gomma, metalli e benzina notoriamente capaci di emettere sostanze altamente nocive, sia per il fatto che abbia messo a repentaglio la propria incolumità.

Verso la parte centrale del video è presente un montaggio dei ricordi dell'automobilista assieme alla macchina ormai inutilizzabile, mentre alla fine l'uomo esce di scena a bordo di una vecchia macchina scassata incapace di avviarsi senza una spinta.

Soprassedendo su quanto appena visto, vogliamo restare presso la casa automobilistica tedesca rimandandovi a due avveniristici prodotti che arriveranno sul mercato entro i prossimi anni. Il primo è sicuramente un concentrato di tecnologia. Stiamo parlando della Mercedes-AMG One: il mostriciattolo ibrido è pronto, ed erogherà 1.200 cavalli di potenza. In ultimo torniamo alla Mercedes-AMG GT63 S indicandovi una variante modificata dall'abilissimo team di Brabus: ecco la Brabus Rocket 900.