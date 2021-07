Arnold Schwarzenegger solleva il nuovo Ford F-150 elettrico: nuovo spot in arrivo?

A oggi pochissime icone vantano la medesima aura leggendaria che aleggia attorno alla figura di Arnold Schwarzenegger, mito del cinema anni ‘80 e ‘90, adesso fervente ambientalista. Ebbene sembra che l’attore sponsorizzerà il nuovo Ford F-150 elettrico, come ha lasciato intendere il CEO della compagnia.

Jim Farley, CEO di Ford, potrebbe aver messo a segno un interessante colpo, assoldando Arnold Schwarzenegger per promuovere il suo nuovo F-150 elettrico. Il veicolo è stato presentato da pochissimo al mondo e persino il presidente USA Joe Biden si è divertito a fare qualche giro in anteprima. Ora in scena entra Arnold Schwarzenegger, con Jim Farley che ha anticipato: “Ecco cosa succede quando metti un bodybuilder, un ambientalista, un’icona cinematografica in una stanza con un F-150 Lightning elettrico. Ford e Arnold Schwarzenegger stanno alzando insieme gli standard per il rispetto dell’ambiente, ci si vede all’Austrian World Summit per parlarne”.

La questione elettrica negli USA è molto delicata, ci sono ancora moltissimi utenti contrari e il Ford F-150 Lightning potrebbe effettivamente essere l’inizio di una nuova era. In merito a questa nuova collaborazione però non è mancata qualche critica: su Twitter ad esempio qualcuno ha scritto “Arnold è stato un grande mito del passato, il suo tempo però è andato. È dunque un personaggio perfetto per sponsorizzare i prodotti Ford”, una frecciata in piena regola. Cosa ne pensate voi, invece, della questione?