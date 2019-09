Arnold Schwarzenegger concede una Tesla Model 3 a Greta Thunberg

Qualcuno potrebbe pensare che Arnold Schwarzenegger e Greta Thunberg abbiano ben poco in comune, e avrebbero ragione. Però tra quelle poche cose c'è sicuramente un certo accordo sulle questioni riguardanti il cambiamento climatico.

I due si erano già incontrati (fotografia in un post in calce). Successe a Vienna, dove l'attore di film d'azione rimase stupito dal coraggio e dalla schiettezza della giovanissima attivista svedese nel suo schierarsi, in modo così aperto e spavaldo, contro i potenti leader dei Paesi più influenti al mondo.

Poi, pochissimi giorni fa, Greta Thunberg ha tenuto un importante discorso alla sede centrale delle Nazioni Unite di New York. Le sue parole hanno probabilmente colpito ulteriormente Schwarzenegger, che ha subito invitato lei a chiamarlo "nel caso avesse bisogno di qualsiasi cosa". Gli è stato quindi richiesto un aiuto per gli spostamenti in lungo e in largo sull'enorme territorio statunitense, così un portavoce ha riferito che da adesso "Greta potrà viaggiare in modo completamente elettrico in Stati Uniti e Canada."

Quando queste parole, riportate dalla testata motoristica Car and Driver, hanno cominciato a fare il giro del mondo, in molti si sono chiesti di che tipo di vettura sia stata dotata la ragazzina. In molti hanno ipotizzato fosse l'Hummer personale dell'attore, ma secondo il suo portavoce "mandare un Hummer elettrico dall'altra parte del Paese sarebbe una bella sfida, quindi non si tratta della sua auto personale." Da qui la scelta di optare per una Tesla Model 3.

Greta quindi avrà a disposizione un modo ecologico di spostarsi per il Nord America. La prossima tappa sarà Montreal, in Canada, dove è atteso un sciopero per il clima che dovrebbe coinvolgere circa 500.000 persone.

Nel frattempo la berlina elettrica californiana sta' continuando a macinare numeri eccezionali. Lo confermano i recenti dati ottenuti in Olanda e in tutta l'Europa Occidentale. Di recente è sorto un piccolo problema, però. Riguarda il funzionamento della tecnologia Smart Summon, che consente al proprietario della vettura di chiamare l'auto e farsi raggiungere grazie all'utilizzo di GPS, telecamere e intelligenza artificiale. Ebbene un problema al software ne ha inficiato il corretto utilizzo, provocando anche qualche incidente.