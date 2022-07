Armata di robotaxi blocca traffico a San Francisco: le bizzarre immagini

A metà giugno Cruise ha ottenuto i permessi per collocare 30 taxi senza conducente per le strade di San Francisco, ma l’esperimento non sembra proseguire a dovere: nelle ultime giornate, oltre una dozzina di robotaxi Cruise hanno bloccato una strada a San Francisco con una “reunion” casuale.

Le immagini che trovate in copertina e in calce alla notizia sono state condivise su Reddit e riprese poi da Tech Crunch, portale che ha contattato direttamente Cruise per comprendere le dinamiche dell’accaduto. Dalle fotografie si comprende come questa flotta di robotaxi si sia fermata all'incrocio tra Gough e Fulton Street intorno a mezzanotte, costringendo i dipendenti Cruise a scendere sul campo e sgombrare la strada.

Un portavoce di Cruise ha dichiarato a Tech Crunch che la società non ha ancora chiare le cause dell’incidente: “Abbiamo avuto un problema all'inizio di questa settimana che ha causato il raggruppamento di alcuni dei nostri veicoli. Anche se è stato risolto e nessun passeggero è stato colpito, ci scusiamo con chiunque sia stato disturbato”, ha affermato il personale.

L’introduzione del servizio robotaxi non sembra quindi proseguire come Cruise si aspettava. Tra l’altro, proprio un paio di settimane fa un veicolo di prova ha bloccato un camion dei pompieri in risposta a un'emergenza per ben 25 secondi. Insomma, a quanto pare c’è ancora parecchio lavoro da fare per la guida autonoma; speriamo che questo incidente bizzarro si riveli un caso unico.

Nel mentre, ricordiamo che dal 14 luglio la Guida Autonoma di Livello 3 sarà utilizzabile sulle strade italiane.