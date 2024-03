Armaroli ospite 'affranto' in tv 'Ecco tutto quello che ho 'imparato' sull'auto elettrica'

Nicola Armaroli è stato ospite di Piazzapulita per parlare dell'auto elettrica e nell'occasione ha esternato tutte le buone ragioni affinchè un automobilista debba passare alla vettura green.

Un intervento, il suo, che però è stato quasi come una goccia in un oceano, visto che la maggior parte degli opinionisti presenti in studio si è detta contraria alla diffusione delle green. Alla luce di quanto dibattuto su La7, lo stesso Nicola Armaroli ha pubblicato un post su Facebook premettendo: “Breve lista di alcuni messaggi approfonditi che sono stati lanciati sull’auto elettrica (BEV)”.

Il suo è stato un post ovviamente ironico, visto che ha voluto esternare tutto ciò che si è detto in trasmissione e che non l'ha convinto, a cominciare dal “Ricaricare in Italia una BEV alle colonnine è un’odissea mortale”, ma anche: “'L’esperto di fiducia' del giornalista dichiara 'è la prima volta che guido una macchina full electric!'”. E ancora: “La coppia di esperti fa un test drive sui consumo: chi meglio di loro? Uno è convinto che l’uso del tergicristalli scarichi la batteria al litio”.

Come non sottolineare poi il fatto che il giornalista che ha provato a ricaricare la Fiat 500 elettrica abbia sbagliato la spina, allungando inesorabilmente i tempi di ricarica: “Il giornalista si lagna dei tempi di ricarica, ma sbaglia spina. L’esperto di fiducia, tace”. Occhio anche all'acqua: “Se il cavo di ricarica tocca una pozzanghera, c’è da preoccuparsi”.

Per quanto riguarda invece le auto a combustione: “Le auto termiche nel mondo inquinano 'meno dell’1%'”, mentre “Le BEV sono zeppe di metalli che grondano sangue (solo le BEV, il resto del mondo è fatto in bambù equo e solidale)”, così come è impossibile elettrificare l'intero parco macchine.

C'è chi invece ha sostenuto che “Le auto elettriche sono "piene di plastica", quindi consumano petrolio. Parola del secondo giornalista (che si dichiara entusiasta dei contenuti della trasmissione)”, ma anche che l'auto elettrica sia “un piano per 'distruggere la mobilità privata'”.

Nicola Armaroli si sofferma anche sullo stop a benzina e diesel dal 2035, sottolineando: “L’Europa cattiva ha imposto una tecnologia (ehi, occhio che nel 2035 avrete i carabinieri in garage)”, ma anche il fatto che: “Gli incentivi li hanno presi sempre e solo le auto elettriche (termiche, notoriamente zero)”. C'è invece chi dice che “Le Euro 6 termiche non inquinano”, ma anche che “La macchina elettrica esisteva già 100 anni fa e non ha sfondato (ecco, questo è il riassunto perfetto dell’approfondimento tecnico della serata)”.

Quindi Nicola Armaroli conclude dicendo: "Il conduttore è ossessionato da una domanda cui non sa rispondere: perchè gli italiani non comprano auto elettriche? Diamine, perchè?!!!!! Ecco, tu, proprio tu, chiediti perchè, signor conduttore. Nel frattempo, sappi che un Paese industriale, muore”.

