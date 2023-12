Armaroli: 'Italia ultima in Ue per vendita di auto elettriche, disinformazione ha vinto'

Quanto pesano le auto elettriche in Italia? Solo il 3,9 per cento, un dato quasi imbarazzante che pone il nostro Paese in fondo alla classifica delle nazioni europee.

A sottolinearlo è stato il noto Nicola Armaroli, dirigente del CNR, grande esperto in materia, attraverso un post Facebook pubblicato sulla sua pagina personale. Mostrando un grafico eloquente (che trovate qui sotto), si vede chiaramente come le vendite di auto elettriche in Italia siano troppo basse, visto che relegano il Belpaese all'ultimissimo posto in classifica (dati UNRAE al 31 ottobre 2023).

Armaroli scrive: “ULTIMI. Ultimi in Europa per vendita di AUTO A BATTERIA (BEV) nei primi 10 mesi del 2023. Siamo dopo Grecia, Romania, Lituania e oltre 4 volte meno dei livelli di Germania e Francia. NON è questione di reddito”. Quindi lo stesso esperto del CNR chiosa con due domande provocatorie: “DUE domande: (a) possibile che noi siamo i più furbi e tutti gli altri non hanno capito nulla? (b) la sistematica campagna di disinformazione sulle BEV a tutti i livelli ha ottenuto il suo scopo?”.

Analizzando i dati di vendita riguardanti i primi 10 mesi dell'anno 2023, spicca come al solito la Norvegia, sempre più paradiso delle auto elettriche, con l'83,5 per cento di vendite. Segue la Svezia a quota 38,6 poi la Finlandia a 33,5 e la stessa percentuale per la Danimarca.

Nel gruppo di mezzo troviamo alcune Big europee come la Germania, con il 18 per cento, il Regno Unito a quota 16,3 e subito dietro la Francia a quota 15. Infine le nazioni meno performanti, leggasi Spagna a quota 5,0%, Grecia a 4,6 e la nostra Italia a quota 3,9.

Giusto per capire meglio i dati, lo stivale ha fatto peggio di Romania, Slovenia e Lituana, tre Paesi dell'est Europa dove le vendite elettriche si sono assestate fra il 5,3 e l'8,5 per cento. I numeri sono eloquenti, e come ripetiamo ormai da tempo, serve una svolta, il prima possibile, o l'Italia rischia di rimanere al palo.