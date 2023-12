Armaroli: 'In Italia auto termica come difensore dei più poveri ma l'elettrica costa meno'

Nicola Armaroli, dirigente del CNR, autorevole esperto in materia di chimica nonché profondo conoscitore del panorama automotive legato all'elettrico, ha pubblicato un articolo molto interessante su Sapere (rivista da lui diretta), in cui analizza ancora una volta il problema Italia.

Come vi ricordiamo spesso e volentieri il nostro Paese non è così propenso ad accogliere a braccia aperte le auto elettriche, tenendo conto che in Italia pesano solo il 3,9%, fanalino di coda fra le principali nazioni europee e non solo.

Eppure vi sarebbero tutti i presupposti per passare alla mobilità a batteria, così come sottolinea proprio il buon Armaroli, che si è soffermato in particolare sul petrolio.

Il chimico italiano, membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze, ricorda come per ben 70 anni abbiamo speso un sacco di soldi per acquistare petrolio e gas, e oggi ci ritroviamo con un “un manipolo di dinastie che abbiamo arricchito a livelli spaventosi compra qualsiasi 'nostra'cosa a suon di petrodollari: eccellenze industriali, banche, e persino calciatori e manifestazioni sportive”, senza tralasciare tra l'altro il “forte dubbio che parte di questo denaro finanzi organizzazioni terroristiche”.

E indovinate un po' dove finisce la gran parte del petrolio? Ovviamente nei trasporti, ben l'80% fra auto, moto, camion, navi e aerei. La quota principale è comunque quella destinata al trasporto su strada “per il quale abbiamo già oggi alternative pronte”, ricorda Armaroli.

Il dirigente del CNR ha più volte sottolineato l'arretratezza dell'Italia nel mercato auto elettriche, puntando il dito contro la disinformazione: “Il mercato delle auto elettriche sale in tutto il mondo – ribadisce su Sapere - ma in Italia siamo a numeri sconfortanti, forse anche per la povertà del dibattito sui media”.

Il chimico scriva di una “surreale discussione italiana, l’auto a benzina e gasolio è assurta a difensore dei più poveri, che non possono permettersi un’auto elettrica (che in realtà costa già meno di una termica, ma pazienza)”.

Quindi la chiosa finale: “Decenni di sanguinose guerre per il petrolio spariscono d’incanto, 6500 miliardi di euro l’anno di sussidi ai combustibili fossili non esistono, milioni di morti per inquinamento nelle aree urbane, specie tra i più indifesi, cancellati dalla memoria. Se penso alle nostre vite di privilegiati, la gratitudine per il petrolio non può che essere enorme. Però, elevarlo a difensore dei poveri è una cosa che non si può ascoltare”.