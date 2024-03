Armaroli: 'Auto elettrica? Come passare dalla macchina da scrivere al pc, termico è morto'

Nel corso dell'ultima puntata di PiazzaPulita, talk show di attualità e politica in onda su La7, si è dibattuto sull'auto elettrica e ospite in collegamento vi era Nicola Armaroli, stimato chimico e noto esperto di questioni ambientali.

In studio lamentano il fatto che la maggior parte del mercato delle batterie che serve per alimentare le auto elettriche sia in mano alle aziende cinesi e Nicola Armaroli ribatte: “Se chiudessimo l'import dei prodotti cinesi la sua trasmissione andrebbe in onda? Sono 20 anni che abbiamo appaltato tutto alla Cina e voi vi svegliato adesso? Abbiamo dato ai cinesi tutto e noi ci siamo svegliati con l'auto elettrica”.

E ancora: “Sono state estratte 130mila tonnellate di litio ma sono stai estratti anche 5 miliardi di tonnellate di petrolio.. Il Fondo Monetraio Internazionale ci dice che ogni anno diamo 7.000 miliardi di dollari ai fossili di incentivi, tutto questo ce lo siamo dimenticati e il male del mondo è l'auto elettrica?".

Quindi Armaroli ha proseguito: "L'unico settore le cui emissioni sono aumentate è quello dei trasporti. Un Euro 6 è pulita – ribatte - ma mettetevela in salotto e accendetela e poi ditemi. Non esiste l'auto termica che non inquina, in Pianura Padana ci sono macchine soprattutto Euro 5 e Euro 6, e diventa una camera gas, il tubo di scappamento è ad altezza di naso. Le auto rappresentano il 16 per cento delle emissioni, solo le auto”.

Armaroli, che in un recente intervento aveva sottolineato come l'elettrica costasse meno, ha aggiunto: “L'equivoco di fondo è che si pensa che l'auto elettrica sia il sostituto dell'auto termica, è un'altra cosa, è come il passaggio dalla macchina da scrivere al pc, dal Blueberry allo smartphone, è un oggetto connesso che sarà parte della rete elettrica fra qualche anno, le batterie tanto odiate saranno una gigantesca powerbank che terrà in piedi la rete della transizione elettrica. Vogliamo continuare a credere ad una tecnologia che ha 150 anni Formigli?” domanda poi il chimico rivolgendosi al conduttore di PiazzaPulita.

“Il motore termico ha 150 anni – ha continuato - quali sono le tecnologie che sta usando ancora oggi che anno 150 anno? Tutte le case hanno investito sull'elettrico e lì si va e non si esce”.

Sull'idrogeno come alternativa Armaroli precisa: “La macchina a idrogeno è già morta, hanno chiuso tutte le stazioni di rifornimento in California”, mentre Toyota ha scontato di 40mila dollari la sua auto a idrogeno.

“L'invasione delle auto orientali c'è già stata e ce la siamo dimenticata? Ma i giapponesi e i coreani sono venuti a produrre in Europa, ma non in Italia, Toyota ha 8 stabilimenti in Europa ma nessuno in Italia, noi vogliamo stare qui a difendere pistoni e cilindri fino all'infinito? Rischiamo di diventare la periferia della sottoperiferia automobilistica, siamo i settimi in Europa in produzione dietro alla Romania, eravamo secondi, se non governiamo questo processo verremo spazzati via”, conclude.

