Armaroli: 'Nel 2023 con la mia Tesla ho risparmiato 1.910 euro e 0 manutenzione'

Il noto dirigente del CNR, Nicola Armaroli, grande esperto di chimica ma anche di elettromobilità e di auto elettriche, ha pubblicato negli scorsi giorni un post sulla sua pagina Facebook attraverso cui ha tirato le somme del suo 2023 green.

Nicola Armaroli, secondo cui in Italia ha vinto la disinformazione sull'auto elettrica, è uno dei fortunati possessori di una Tesla Model 3 versione RWD, e al 31 dicembre 2023 ha deciso di rendere pubblici i suoi consumi e ovviamente anche le sue spese, premettendo di avere a disposizione un impianto fotovoltaico domestico.

In totale Nicola Armaroli, secondo cui l'auto elettrica costa meno della termica, ha percorso 16.500 km, pari al 38 per cento in più della media nazionale che è di circa 12.000 km all'anno, quindi 1.000 al mese.

Il consumo al km rispetto ad un benzina è stato di oltre 4 volte inferiore, mentre il consumo elettrico totale è stato di 2.702 kWh, pari a 16,4 kWh/100 km. Il 45 per cento dell'energia elettrica il buon Armaroli se l'è autoprodotta tramite impianto fotovoltaico, mentre il 9 per cento dell'energia consumata è stata fornita in maniera gratuita tramite hotel e supermercati (cosa che per il benzina o il gasolio non avverrà mai). Per il 27 per cento ha ricaricato con la presa domestica in garage, mentre per il 19 per cento alle colonnine pubbliche.

In totale ha speso in un anno per l'elettricità della sua Tesla Model 3 565 euro euro, con un notevole risparmio rispetto ad una vettura termica: avrebbe infatti speso 2.475 euro con un benzina, con un "guadagno" di 1.910 euro.

Infine un eloquente 0 euro alla voce “manutenzione auto”. Nicola Armaroli chiude il suo post con una disamina personale: “Certamente ogni caso è diverso, ma in Italia il 62% delle persone ha un garage e ci sono decine di milioni di case indipendenti con tetto ben esposto al sole, ma non sfruttato”.

E ancora: “Prima dei soliti commenti, la Model 3 RWD con batteria piccola (LFP senza cobalto) non è una macchina da nababbo. Costa meno di tante macchine che girano per le strade, e sostanzialmente meno di vetture di segmento analogo a benzina. Non aver dato 1910 € ai petrolieri e aver camminato per quasi il 50% con elettricità a km zero prodotta in casa è una soddisfazione senza eguali. Ma è proprio questo – cari amici e amiche – il vero motivo della guerra senza quartiere e senza senso che viene fatta all’auto elettrica. Pensateci su. BUON 2024”. Come dargli torto.