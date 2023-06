Ark Zero debutta in UK: il quadriciclo elettrico più economico che sfida Citroën Ami

Negli ultimi tempi stiamo assistendo ad un’escalation di veicoli adatti ad un contesto urbano: la Citroën Ami e le sue simili hanno dato il via al movimento dei quadricicli elettrici, e oggi si aggiunge al gruppo l’inglese Ark Zero, disponibile soltanto nel Regno Unito come quadriciclo EV più economico del momento.

L’Ark Zero viene venduto con un prezzo di listino di 5.995 sterline, circa 7.000 euro al cambio attuale, e con questo titolo si appresta a inserirsi nella mischia, sgomitando tra Citroën Ami, Opel Rocks, e la Fiat Topolino che fa tanto parlare di sé. L’obiettivo della startup inglese Ark è proprio quello di aiutare nella svolta verso la mobilità elettrica offrendo un veicolo alla portata di tutti e perfetto per l’utilizzo quotidiano in un contesto urbano.

La Ark Zero è infatti molto piccola, e misura 2,5 metri in lunghezza e 1,20 metri in larghezza (30 centimetri in meno della XEV Yoyo per fare un paragone), mentre l’altezza è di 1,62 metri, dunque ci troviamo di fronte ad una vettura che è più corta ma anche più alta rispetto alla più comune Ami.

Piccola sì, ma anche tecnologica, a partire dall’unione di carrozzeria e telaio in un monoscocca di alluminio che aiuta ad innalzare la rigidezza della vetttura, e di conseguenza la sicurezza in caso di incidente, ma permette anche di contenere il peso in soli 489 kg. I posti a bordo sono sempre due come nelle rivali, ma pilota e passeggero sono disposti in fila, vista la sua forma stretta.

Parlando di powertrain, la Ark Zero dispone di un motore da 2,2 kWh (circa 3 CV) accoppiato ad una batteria agli ioni di litio da 80 Ah che le permettono un’autonomia di circa 80 km con una velocità massima di 45 km/h. La ricarica da 7.4 kW è di serie e permette di caricare l’intera batteria in un tempo compreso tra le 6 e le 8 ore.

Per il momento la Ark Zero è disponibile soltanto in Regno Unito e arriva in una sola versione dotata di tetto apribile, camera posteriore, luci LED, schermo dell’infotainment con connettività bluetooth e quattro tinte per la carrozzeria tra cui scegliere.