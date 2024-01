Ariya Nismo, svelata l'auto elettrica più potente di Nissan

Si è fatta parecchio attendere e infine è arrivata. Si tratta della nuova Ariya Nismo, vale a dire la versione più sportiva (in tutti i sensi) del SUV elettrico a firma Nissan. Il modello in questa variante cambia sia nell'estetica che nella sostanza, ecco, allora, tutte le sue novità...

Il brand giapponese l'ha svelata in occasione del Salone dell'Automobile di Tokyo, e forse non c'era occasione migliore per presentare un "nuovo" modello a ruote alte destinato a fare concorrenza ai SUV di alta gamma, ma soprattutto a quelli sportivi. Ariya Nismo, infatti, si presenta con una nuova livrea e con un abitacolo innovativo che integra allo stesso tempo eleganza e carattere, anche se forse sono le sue due motorizzazioni a sorprendere di più. Ma andiamo con calma.

Dopo aver portato a termine una "missione polare" (per la prima volta un'auto ha viaggiato dal Polo Nord al Polo Sud: una Nissan Ariya EV), per Nissan Ariya si apre un nuovo capitolo: quello sportivo. A Tokyo, dunque, fa il suo debutto la cosiddetta versione Nismo, caratterizzata da importanti novità. Prima di tutto cambia l'estetica del veicolo. La carrozzeria adotta uno splitter, delle minigonne laterali e un diffusore posteriore, oltre a una firma rossa che circonda per intero l'auto (nella zona inferiore) e caratterizza anche le calotte degli specchietti.

Nell'abitacolo, invece, cambia tutto. Adesso è completamente nero e dotato di rifiniture in finto legno, con tanto di firma in rosso. Ovviamente tutto è diventato un po' più sportivo, compresi i suoni artificiali dell'accelerazione, così da sembrare più simili a quelli di un'auto da corsa di Formula E.

Infine, come sottolineato in precedenza, questa nuova Nissan Ariya (nel frattempo la versione standard della Nissan Ariya è scesa di prezzo: con Ecobonus costa meno di 35.000 euro) è dotata di due varianti, queste contraddistinte da altrettanti tagli differenti di batterie. Presente, dunque, l'entry level dotata di due motori elettrici in grado di erogare 362 CV e 560 Nm di coppia con un pacco batterie da 66 kWh, mentre il top di gamma è caratterizzato da una batteria da 91 kWh, 429 CV e una coppia di 600 Nm.