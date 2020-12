L'aria dentro la Mercedes EQS sarà pulita come quella di una sala operatoria

L'ultimo teaser inerente la Mercedes-Benz EQS, l'imminente e primo SUV completamente elettrico di lusso della casa automobilistica tedesca, si concentra su degli aspetti che spesso passano in sordina e verso i quali gli stessi consumatori prestano poca attenzione.

Stiamo parlando dell'ecologia generale del prodotto, sia in fase produttiva sia per offerta all'acquirente, e da questo punto di vista il produttore di Stoccarda sembra davvero sicuro di sé. Difatti una delle funzionalità peculiari della EQS riguarderà il sistema di filtraggio HEPA, atto a creare un abitacolo dotato di una qualità dell'aria pari a quella delle più pulite sale operatorie. La compagnia ha affermato che lo spazio liberatosi con l'eliminazione dell'ingombrante motore a combustione interna consente l'implementazione di altra tecnologia, e quella del SUV elettrico è servita ad ottenere la certificazione DIN EN 1822 per la prima volta nella storia dell'industria automotive.

Chi non ha avuto modo di conoscere la vettura Mercedes-Benz deve sapere che la EQS va a basarsi sulla nuova piattaforma proprietaria denominata Electric Vehicle Architecture (EVA) la quale, grazie alla sua duttilità, servirà a muovere tanti altri modelli del brand.

Secondo i dati comunicati finora essa potrà garantire un'autonomia per singola carica di circa 700 chilometri, e alcune voci di corridoio affermano possa arrivare fino a oltre 600 cavalli di potenza nella variante AMG. Interessante oltretutto l'installazione di un sistema d'infotainment MBUX allo stato dell'arte. Secondo Sajjad Khan, Mercedes-Benz Chief Technology Officer, sarà rivoluzionario:"offriremo la nostra migliore soluzione software della quale disponiamo per la nostra EQS. L'intelligenza artificiale sottostante è rivoluzionaria." Oltretutto ci teniamo a ricordare che non mancherà un sistema di aggiornamenti over-the-air.

Mercedes-Benz costruirà le sue EQS presso la Factory 56, e anch'essa si pone l'obiettivo di "essere di esempio per tutti gli impianti del mondo." Come sempre, le parole d'ordine sono efficienza, sostenibilità e un impatto ambientale quanto più basso possibile. Per avviarci a concludere vogliamo rimandarvi ad una recente comunicazione che il marchio ha effettuato pochi giorni fa: il team interno sta per mandare sul mercato ben sei nuovi modelli elettrici. Tra questi dobbiamo assolutamente menzionare la berlina EQE: eccone un prototipo mentre gira tra le vie pubbliche tedesche.