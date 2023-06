Aria condizionata, il pulsante 'sconosciuto' che fa risparmiare fino al 30% di carburante

Con l'arrivo del primo caldo viene spontaneo accendere l'aria condizionata in auto, soprattutto per i lunghi viaggi. Guidare ad alte temperature, magari dopo una giornata di lavoro, può essere davvero sfiancante, di conseguenza sono molti coloro che fanno click sul tasto della “refrigerazione”.

La prima cosa da sapere è a quale temperatura tenere l'aria condizionata, ne troppo calda ne tanto meno troppo fredda, secondariamente, è importante essere consci, soprattutto se abbiate un'auto elettrica, il consumo della batteria quando si accende l'aria condizionata.

Attenzione però, lo stesso vale anche per i motori termici, quindi diesel e benzina, visto che il fresco in auto non è gratis, ha un costo che si traduce in potenza del motore e di conseguenza in consumo maggiore di carburante.

C'è però un “trucco” che permette di ridurre questi consumi fino a quasi un terzo (30%), ed è un semplice pulsante che troviamo sul cruscotto delle nostre auto, e che probabilmente molti di voi ignorano oppure non conoscono.

Si trova solitamente a fianco della “zona della ventilazione”, ed è rappresentato da una sagoma stilizzata di un'auto con all'interno una freccia semicircolare. E' semplicemente il tasto del ricircolo dell'aria proveniente dall'impianto di climatizzazione e pigiandolo può avvenire una mezza “magia”.

La sua funzione principale è semplicemente quella di chiudere le prese d'aria dall'esterno, movimentando così solo l'aria che si trova nell'abitacolo. Potrà sembrare un'operazione da nulla ma in realtà con questo escamotage si riduce notevolmente lo sforzo dell'impianto, in quanto non prendendo l'aria dall'esterno non bisogna azionare i filtri che bloccano polvere e via discorrendo.

L'effetto sui consumi è quindi immediato (non pensate comunque di diventare ricchi eh!), in quanto il compressore del climatizzatore subisce un minor sforzo.



Secondo gli esperti la funzione del ricircolo dell'aria avrebbe una contrindicazione, ovvero, favorirebbe la comparsa di sonnolenza nel guidatore, di conseguenza sarebbe bene non utilizzarla per più di 10 minuti consecutivamente, ma come detto sopra, incide sul consumo di carburante e infine rinfresca in maniera più veloce in quanto non deve prendere l'aria calda da fuori: provare per credere.