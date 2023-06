Aria condizionata, occhio alla multa: fino a 444 euro se la si accende quando non si deve

Con l'esplosione del caldo e dell'estate, in auto è divenuto d'obbligo l'accensione dell'aria condizionata. Guidare negli abitacoli roventi è di fatto impossibile, e la prima cosa che si fa una volta saliti in auto, è abbassare i finestrini e quindi accendere il condizionatore.

Sapete qual è la temperatura giusta per l'aria condizionata? Ne troppo caldo ne tanto meno troppo freddo, ed inoltre, siete a conoscenza di quanta batteria consumi l'aria condizionata? Ma attenzione ad un'altra cosa da sapere, le multe.

Secondo il codice della strada, infatti, si rischia di pagare fino a 444 euro nel caso in cui usiate il condizionatore in maniera errata. Forse non tutti sanno che è vietato tenere il motore e l'aria condizionata accesi durante la sosta del veicolo, così come si legge al comma 7.bis dell'articolo 157 del codice stradale, legge entrata in vigore a partire dal primo gennaio del 2021 dopo una serie di rinvii.

Obiettivo, ovviamente, ridurre le emissioni di CO2, l'anidride carbonica che viene emessa dall'utilizzo del motore e del condizionato quando il funzionamento dello stesso propulsore è a vuoto. A seconda della gravità dell'infrazione, si pagherà così un minimo di 223 euro fino ad arrivare ad un massimo di 444 euro.

Viene inoltre specificato che il veicolo può essere rimosso a spese ovviamente a carico del proprietario. Cosa fare quindi per evitare di incappare in una sanzione così salata semplicemente per aver acceso l'aria condizionata? Bisogna leggere bene il regolamento e capire cosa significhi “sosta”, il caso appunto punibile.

Per sosta si intende l'interruzione della marcia per una ragione che non sia un semaforo rosso, un ingorgo, ma anche la salita e/o discesa delle persone, così come il caricare e scaricare delle cose.

In caso di sosta bisogna spegnere l'aria condizionata anche se si rimane all'interno del veicolo. Una situazione di sosta, ad esempio, potrebbe essere andare sotto casa di un amico o di un conoscente: ci si ferma in attesa che chi dobbiamo incontrare scenda, e in quel caso è vietato mantenere l'aria condizionata accesa. Ma anche fermarsi per fare una telefonata è un altro esempio di sosta, oppure riposarsi perchè si è stanchi dal viaggio.