L'aria condizionata della Bugatti Chiron potrebbe raffreddare un appartamento intero

Il sistema di aria condizionata può sembrare una cosa semplice ed ovvia, ma in realtà non è così. L'aria condizionata in una vettura stradale è stata introdotta per la prima volta nel 1933 con grossi sforzi, poiché montare una unità A/C non è come installare un sedile in più.

A ogni modo Julie Lemke, progettista responsabile della climatizzazione in Bugatti, ha provato a fare chiarezza sulla tecnologia inerente. Lemke ci spiega quindi che una delle sfide più grosse per l'implementazione della A/C riguarda la temperatura ideale di ogni persona, che può variare considerevolmente. In questo senso Lemke si assicura che il sistema possa lavorare velocemente e senza rumore in ogni circostanza, ed è importante che conducente e passeggeri non si accorgano del lavoro in background e ne traggano esclusivamente i benefici.

Inoltre, visto che tutte le Bugatti, dalla Chiron alla Divo, raggiungono velocità folli e hanno specifiche tutt'altro che comuni, anche il sistema di aria condizionata si differenzia da quelli convenzionali. In pratica la A/C si adatta alla velocità del veicolo, il cui abitacolo accetterà soltanto l'aria proveniente da fuori quando la velocità istantanea supera i 250 km/h.

Fondamentale poi il fatto che i vetri delle Bugatti, essendo quasi piatti e molto poco inclinati, lasciano entrare una quantità di calore maggiore dall'esterno, e non prendiamo neanche in considerazione le Bugatti con l'optional Sky View per il tettuccio panoramico. Per risolvere questo problema Lemke ha optato per compressori per la A/C con capacità di raffreddamento fino a 10 kW, potenza che corrisponde a quella necessaria a regolare la temperatura di un appartamento di 80 metri quadrati.

Insomma, come oramai avrete capito, ogni elemento presente in una Bugatti è assolutamente fuori scala, così come lo sono le incredibili prestazioni in pista della Chiron Pur Sport: ecco una serie di immagini ritraenti la hypercar. Per chiudere vogliamo informarvi circa un insolito esemplare di Chiron avvistato di recente, che sia in arrivo una nuova variante?