Aria condizionata in auto: ecco qual è la giusta temperatura da tenere. E i finestrini...

Se siete in possesso di una Bugatti Chiron potreste raffreddare un appartamento con l'aria condizionata, ma è sempre bene stare attenti a quale temperatura impostare il vostro condizionatore di modo da evitare spiacevoli conseguenze.

Se da una parte, come Hyundai, c'è il condizionatore che migliora la qualità dell'aria, dall'altra è sempre buona norma non esagerare con gli eccessi, sia in negativo che in positivo, mentre si guida.

C'è ad esempio chi non ama l'aria condizionata e la tiene al minimo, ma l'eccessivo caldo nell'abitacolo può essere molto pericoloso e stando ad alcuni studi avere un'alta temperatura in auto può arrivare a creare gli stessi effetti del guidare ubriaco, quindi minore reattività e maggior possibilità di incidenti.

Di contro, avere in macchina 20 gradi può portare ad un colpo di calore nel momento in cui andremo ad aprire la portiere, se la differenza rispetto alla temperatura esterna è troppo elevata. Tra l'altro c'è da fare i conti con le conseguenze negative di un uso smodato dell'aria condizionata, a cominciare dalla riduzione di potenza del motore, dai 2 fino ad un massimo di 15 cavalli, che possono sembrare bazzecole ma che sulle auto meno potenti incidono parecchio.

C'è poi l'aspetto economico, visto che si spende di più accendendo l'aria condizionata tenendo conto del maggiore consumo di carburante, fra il 5 e il 20 per cento in più. E i finestrini? Sicuramente consumano meno dell'aria condizionata ma sono controindicati ad alte velocità, indicativamente sopra gli 80/90 km/h, ed inoltre potrebbero dare vita a colpi d'aria che possono essere dannosi, causando ad esempio delle otiti ai più piccoli.

Abbassare i finestrini non regala inoltre quella sensazione di fresco che invece permette l'aria condizionata. Qual è quindi la giusta temperatura da tenere? Gli esperti consigliano fra i 20 e i 25 gradi e comunque mai più di 6 in gradi in meno rispetto all'esterno.