Area C di Milano più severa: anche alcune auto ibride dovranno pagare

A Milano stanno arrivando nuove norme per quanto riguarda la già temuta Area C del centro, che dal prossimo 1 ottobre diventa ancora più stringente. Non basterà infatti possedere un'auto "ibrida" per circolare senza problemi. Vediamo chi dovrà pagare, oppure restare fuori dal perimetro.

Dal prossimo 1 ottobre nell'Area C di Milano non si potrà più entrare gratuitamente con veicoli Mild Hybrid e Full Hybrid, che dovranno dunque pagare il ticket di 5 euro per entrare nella zona a traffico limitato centrale. Una scelta preventivata da mesi che ora si appresta a entrare in vigore, sollevando non poche polemiche.

In consiglio comunale infatti le forze politicamente contrarie a Beppe Sala, pensiamo soprattutto alla Lega, hanno tentato di spostare le nuove norme di almeno un anno, poiché andrebbero contro una fascia di popolazione meno abbiente (le Mild e Full Hybrid sono in effetti le ibride meno costose del mercato, aggiungiamo noi). "Non si possono mettere sullo stesso piano vetture Euro 3 a benzina di 20 anni fa e auto ibride acquistate un anno fa come se inquinassero allo stesso modo" ha tuonato Samuele Piscina, consigliere e vicecomissario della Lega.

Da esperti di settore, possiamo comprendere perché il Comune di Milano abbia estromesso Mild e Full Hybrid dall'Area C: si tratta di auto che non viaggiano mai in Full Electric, se non per pochi istanti nel caso delle Full, dunque emettono costantemente CO2, proprio ciò che il comune vuole evitare in centro. Addirittura c'è chi attacca ferocemente anche le Plug-in Hybrid, accusate di inquinare come le normali vetture a benzina una volta terminata la carica della batteria, al momento però le Plug-in restano salve in Area C. Possiamo immaginare che negli anni a venire soltanto le 100% elettriche potranno circolare liberamente all'interno dell'Area C, trasformando di fatto il centro di Milano in un'area green, ma è ancora presto per dirlo...

Nel frattempo ricordiamo che sempre a Milano è arrivato l'Occhio dell'Aquila della Polizia Locale.