Area C Milano, finita la pacchia per le auto elettriche? 'Paghino anche loro'

L'Area C di Milano potrebbe a breve essere accessibile solo a pagamento nella quasi totalità dei casi. E' questo quanto proposto dai consiglieri Rosario Pantaleo, Enrico Fedrighini e Carlo Monguzzi al sindaco Beppe Sala, chiedendo che anche le auto elettriche e le ibride paghino l'accesso.

Ad oggi le vetture green, comprese le ibride, spendono zero euro per entrare nell'area più esclusiva del capoluogo lombardo, ma la pacchia potrebbe finire presto visto che il trio di cui sopra ha presentato un ordine del giorno con proposte di revisione delle regole di accesso, a cominciare dal “valutare un significativo incremento” del biglietto di ingresso, compresi “i 31 mila veicoli, ibridi ed elettrici, che oggi entrano liberamente” (pari al 40% del totale del parco circolante).

Il succo del discorso è che oggi l'Area C è popolata quasi esclusivamente da auto elettriche, ma l'obiettivo dell'amministrazione era quello di ridurre il numero delle auto circolanti nella Cerchia dei Bastioni, indipendentemente dal tipo di alimentazione.

Nel contempo si punta ad aumentare il prezzo di accesso, passando dagli attuali 7,50 euro a 10: "La tariffa di 7,50 euro non disincentiva l'uso dell'auto rispetto al trasporto pubblico, e una parte crescente di veicoli accede in Area C prima delle sette e mezza, quando entrano in funzione i varchi di controllo", spiega Fedrighini.

I prezzi dell'Area C di Milano erano cambiati da ottobre 2023 ma a questo punto non è da escludere un nuovo incremento. Del resto nel corso del 2024 Milano chiuderà il centro alle auto, escludendole dal quadrilatero della moda, di conseguenza si andrà verso una soluzione dove i mezzi a quattro ruote saranno sempre più rari nel cuore meneghino.

Nel contempo potrebbe subire delle modifiche anche l'orario di accesso all'Area C, anche perchè l'ordine del giorno, come scrive Quattroruote, parla di “anticipazione dell’orario di apertura dei varchi d’ingresso”, con un controllo che verrebbe quindi attivato molto probabilmente già dalle 7:00 del mattino rispetto alle 7:30 attuali, festivi esclusi.

"Avevamo detto che l'aumento di 2,50 euro non avrebbe funzionato come dissuasore ma solo fatto arrabbiare le persone. Ora, senza risultati, rischiamo che il tutto si trasformi in un enorme autogol", aggiunge Monguzzi.

Confrontando i dati di dicembre 2022 con quelli del 2023, il calo delle auto circolanti nell'Area C è stato di soli 2 punti percentuali, mentre a novembre era addirittura cresciuto dell'11%. “Circa la metà del particolato atmosferico che respiriamo, originato dal traffico, è di natura “secondaria”: cioè non proviene dalle emissioni di scarico dei veicoli, ma dall’attrito pneumatici/asfalto e dal rimescolamento di polveri prodotto da qualunque veicolo circolante, incluse le auto elettriche...”, conclude Fedreghini.